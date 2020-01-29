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Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики
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«Нефть России», 23.03.20, Москва, 15:16 Сокращения расходов бюджета РФ в 2020 году не будет при любом варианте развития экономики, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
"Я думаю, в любом варианте, скорее всего, у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано. Просто будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов", - заявил он, отвечая на вопросы сенаторов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.