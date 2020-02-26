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Инвестиции, финансы

Нефтяные компании перечислят в бюджет 700 млрд рублей при цене нефти в $25-30

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«Нефть России», 23.03.20, Москва, 15:24    Нефтяные компании должны будут выплатить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу, если цена нефти будет на уровне $25-30 за баррель, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.
 
Он отметил, что нефтяные компании уже начали платить в бюджет. "В прошлом месяце - 7 млрд рублей, по этому месяцу должны будут заплатить в апреле", - сказал он.
 
Отвечая на вопрос, будет ли предоставляться нефтяным компаниям какая-то помощь, замминистра сказал: " Нефтяным компаниям? Нет, они должны помогать государству".
 
Ранее глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов говорил, что в 2020 году выплаты нефтяников в бюджет составят 300 млрд рублей. Источник, знакомый с расчетами, говорит, что такие выплаты предполагались при цене нефти в $50 за баррель.
 
Министр энергетики РФ Александр Новак в начале марта утверждал, что изменений в коэффициенты расчета обратного акциза с демпферной составляющей никто вносить не планирует. "У нас создан инструмент, он принят законодательством. В него никто никаких не планирует вносить изменений, он работает", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
 
Речь идет о системе обратного акциза на нефть для НПЗ с демпфирующей надбавкой, которая позволяет снизить влияние мировых цен на нефть на внутренний рынок топлива.
 
Согласно расчетам аналитиков, с начала этого года размер обратного акциза снижается, а демпфер в феврале впервые за год стал отрицательным (последний раз такое было в январе-феврале 2019 года).
 
Обратный акциз выплачивается правительством РФ нефтеперерабатывающим заводам. Ставка акциза рассчитывается отдельно для каждого НПЗ на основе средней цены нефти сорта Urals с учетом структуры товарной корзины заводов за календарный месяц и представляет собой средневзвешенное по объемам снижение дифференциала экспортных пошлин.
 
Демпфер рассчитывается для бензина и дизельного топлива как разница между экспортными ценами и фиксированными внутренними ценами. При положительных значениях демпфера правительство осуществляет выплаты нефтеперерабатывающему заводу, при отрицательных - наоборот.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562790/

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Нефтяные компании перечислят в бюджет 700 млрд рублей при цене нефти в $25-30

«Нефть России», 23.03.20, Москва, 15:24   Нефтяные компании должны будут выплатить в бюджет РФ в 2020 году 700 млрд рублей по демпферу, если цена нефти будет на уровне $25-30 за баррель, сообщил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.
 
Он отметил, что нефтяные компании уже начали платить в бюджет. "В прошлом месяце - 7 млрд рублей, по этому месяцу должны будут заплатить в апреле", - сказал он.
 
Отвечая на вопрос, будет ли предоставляться нефтяным компаниям какая-то помощь, замминистра сказал: " Нефтяным компаниям? Нет, они должны помогать государству".
 
Ранее глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов говорил, что в 2020 году выплаты нефтяников в бюджет составят 300 млрд рублей. Источник, знакомый с расчетами, говорит, что такие выплаты предполагались при цене нефти в $50 за баррель.
 
Министр энергетики РФ Александр Новак в начале марта утверждал, что изменений в коэффициенты расчета обратного акциза с демпферной составляющей никто вносить не планирует. "У нас создан инструмент, он принят законодательством. В него никто никаких не планирует вносить изменений, он работает", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
 
Речь идет о системе обратного акциза на нефть для НПЗ с демпфирующей надбавкой, которая позволяет снизить влияние мировых цен на нефть на внутренний рынок топлива.
 
Согласно расчетам аналитиков, с начала этого года размер обратного акциза снижается, а демпфер в феврале впервые за год стал отрицательным (последний раз такое было в январе-феврале 2019 года).
 
Обратный акциз выплачивается правительством РФ нефтеперерабатывающим заводам. Ставка акциза рассчитывается отдельно для каждого НПЗ на основе средней цены нефти сорта Urals с учетом структуры товарной корзины заводов за календарный месяц и представляет собой средневзвешенное по объемам снижение дифференциала экспортных пошлин.
 
Демпфер рассчитывается для бензина и дизельного топлива как разница между экспортными ценами и фиксированными внутренними ценами. При положительных значениях демпфера правительство осуществляет выплаты нефтеперерабатывающему заводу, при отрицательных - наоборот.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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