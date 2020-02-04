«Нефть России», 23.03.20, Москва, 16:35 Россия согласилась увеличить скидку для Белоруссии при поставке российской нефти на $12 до $15,7 с тонны, сообщило Reuters со ссылкой на нефтетрейдеров.



Российские нефтяники хотят восстановить поставки в республику в полном объеме на фоне роста конкуренции: на европейском рынке появилось много предложений о поставках дешевой нефти Arab Light из Саудовской Аравии с дисконтом более чем 26% к российской нефти.



Если Белоруссия примет это предложение, то закончится многомесячный спор о цене, приведший к прекращению поставок нефти из России.



Но ответа Белоруссии пока нет. Ранее в республику поставляла нефть на условиях Минска только российская группа "Сафмар" Михаила Гуцериева.



Российские нефтяники устремились на белорусский рынок после резкого падения цены нефти до $25 за бочку. В этих условиях заметно улучшились условия поставки нефти из США, которые ранее предлагал глава Госдепартамента США Майк Помпео во время визита в Минск.



С 6 марта 2020 года Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу нефти, а на европейском рынке появились предложения о поставках сорта Arab Light по цене намного ниже, чем цена российской нефти: дисконт в 10 раз больше скидки по Urals. Сейчас цена российского экспортного сорта Urals колеблется около $19 за баррель. А на рынке баррель Arab Light предлагается более чем на $10 дешевле Brent, то есть по цене $14.



Пока Белоруссия покупает нефть из Азербайджана с поставкой через порты, альтернативные российским.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562792/ Источник: Вести ← Кудрин: сокращения расходов бюджета не будет при любом варианте развития экономики МВФ: пандемия коронавируса вызовет глобальную рецессию в 2020 году → Новости net.finam.ru