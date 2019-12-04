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Украина и газ

Молдавии выделят $50 млн на закупку газа у Киева в случае остановки поставок из РФ

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«Нефть России», 12.12.19, Москва, 11:21    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии аккредитив в размере $50 млн на альтернативные закупки природного газа в течение месяца у "Нафтогаза Украины", если прекратится транзит российского газа через Украину.
 
Соответствующее соглашение подписали в среду в Кишиневе премьер-министр республики Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
 
"Сегодня мы подписали соглашение, обеспечивающее Молдавию газом в качестве резервного сценария. Подчеркиваю, что это резервный вариант, который будет применяться только в случае прекращения транзита через Украину", - отметил премьер. Этот кредит можно будет использовать, если у национальной газораспределительной компании "Молдовагаз" не будет хватать средств для поиска альтернативных путей импорта газа, подчеркнул Кику.
 
Он пояснил, что первым альтернативным сценарием является получение российского газа реверсом по Трансбалканскому газопроводу, однако в случае возникновения технических сложностей власти прибегнут ко второму альтернативному варианту - к закупке газа на средства, предоставленные ЕББР.
 
Как отмечается в пресс-релизе ЕБРР, в случае использования аккредитива "Нафтогаз" закупит на открытых тендерах у поставщиков из ЕС до 0,4 млрд кубометров газа, который будет поставлен молдавскому государственному энергоимпортеру "Энергоком" и распределен потребителям в Молдавии "Молдовагазом".
 
Аккредитив ЕБРР обеспечит 180-дневную отсрочку платежа "Нафтогазу", что даст "Энергокому" время на получение задолженности от клиентов и оплату счетов. В случае если "Энергоком" не сможет вовремя или полностью оплатить поставки, украинская компания может потребовать средства по аккредитиву, которые потом должны быть возвращены Молдавией.
 
Кику выразил удовлетворение, что переговоры с ЕБРР прошли оперативно и плодотворно - на заседании правительства на прошлой неделе было одобрено начало переговоров, а через неделю уже подписано соглашение.
 
"Правительство рассчитывает на достижение договоренности между Россией и Украиной, что позволило бы Молдавии после 1 января 2020 года получать природный газ по традиционному маршруту дешевле, чем в предыдущий период", - добавил премьер.
 
Как отмечается в пресс-релизе ЕБРР, в рамках соглашения с банком Молдавия обязалась провести реформы газового сектора, такие как разработка вторичного законодательства для либерализации рынка газа и диверсификации источников его поставок, а также имплементировать план действий по улучшению корпоративного управления в "Энергокоме".
 
Укрепление энергетической безопасности Молдавии является одним из приоритетов ЕБРР в республике. Банк софинансировал энергетическую связь Молдавии с Румынией и планирует софинансировать строительство газопровода Унгены-Кишинев, говорится в сообщении ЕБРР.
 
Еще в конце сентября бывшее правительство Майи Санду обсуждало вопрос о создании запасов газа для Молдавии в хранилищах на Украине. Президент Игорь Додон заявил тогда, что между "Газпромом" и "Молдовагазом" "уже заключены предварительные договоренности" о поставках газа в Молдавию. Додон говорил также, что не следует закупать газ и закладывать его в хранилища, так как "это неэффективно и нужно брать кредиты".
 
Однако на прошлой неделе, после обсуждения ситуации на заседании Высшего совета безопасности, правительство Молдавии приняло постановление о начале переговоров с ЕБРР о предоставлении кредита на $90 млн с целью закупки газа в случае прекращения транзита российского через Украину.
 
9 декабря стало известно, что молдавская оппозиция призвала "Молдовагаз" инициировать переговоры и подписать с украинской стороной контракт на транзит газа, чтобы "избежать энергетического кризиса до появления альтернативных источников поставок".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562317/

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Молдавии выделят $50 млн на закупку газа у Киева в случае остановки поставок из РФ

«Нефть России», 12.12.19, Москва, 11:21   Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдавии аккредитив в размере $50 млн на альтернативные закупки природного газа в течение месяца у "Нафтогаза Украины", если прекратится транзит российского газа через Украину.
 
Соответствующее соглашение подписали в среду в Кишиневе премьер-министр республики Ион Кику и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
 
"Сегодня мы подписали соглашение, обеспечивающее Молдавию газом в качестве резервного сценария. Подчеркиваю, что это резервный вариант, который будет применяться только в случае прекращения транзита через Украину", - отметил премьер. Этот кредит можно будет использовать, если у национальной газораспределительной компании "Молдовагаз" не будет хватать средств для поиска альтернативных путей импорта газа, подчеркнул Кику.
 
Он пояснил, что первым альтернативным сценарием является получение российского газа реверсом по Трансбалканскому газопроводу, однако в случае возникновения технических сложностей власти прибегнут ко второму альтернативному варианту - к закупке газа на средства, предоставленные ЕББР.
 
Как отмечается в пресс-релизе ЕБРР, в случае использования аккредитива "Нафтогаз" закупит на открытых тендерах у поставщиков из ЕС до 0,4 млрд кубометров газа, который будет поставлен молдавскому государственному энергоимпортеру "Энергоком" и распределен потребителям в Молдавии "Молдовагазом".
 
Аккредитив ЕБРР обеспечит 180-дневную отсрочку платежа "Нафтогазу", что даст "Энергокому" время на получение задолженности от клиентов и оплату счетов. В случае если "Энергоком" не сможет вовремя или полностью оплатить поставки, украинская компания может потребовать средства по аккредитиву, которые потом должны быть возвращены Молдавией.
 
Кику выразил удовлетворение, что переговоры с ЕБРР прошли оперативно и плодотворно - на заседании правительства на прошлой неделе было одобрено начало переговоров, а через неделю уже подписано соглашение.
 
"Правительство рассчитывает на достижение договоренности между Россией и Украиной, что позволило бы Молдавии после 1 января 2020 года получать природный газ по традиционному маршруту дешевле, чем в предыдущий период", - добавил премьер.
 
Как отмечается в пресс-релизе ЕБРР, в рамках соглашения с банком Молдавия обязалась провести реформы газового сектора, такие как разработка вторичного законодательства для либерализации рынка газа и диверсификации источников его поставок, а также имплементировать план действий по улучшению корпоративного управления в "Энергокоме".
 
Укрепление энергетической безопасности Молдавии является одним из приоритетов ЕБРР в республике. Банк софинансировал энергетическую связь Молдавии с Румынией и планирует софинансировать строительство газопровода Унгены-Кишинев, говорится в сообщении ЕБРР.
 
Еще в конце сентября бывшее правительство Майи Санду обсуждало вопрос о создании запасов газа для Молдавии в хранилищах на Украине. Президент Игорь Додон заявил тогда, что между "Газпромом" и "Молдовагазом" "уже заключены предварительные договоренности" о поставках газа в Молдавию. Додон говорил также, что не следует закупать газ и закладывать его в хранилища, так как "это неэффективно и нужно брать кредиты".
 
Однако на прошлой неделе, после обсуждения ситуации на заседании Высшего совета безопасности, правительство Молдавии приняло постановление о начале переговоров с ЕБРР о предоставлении кредита на $90 млн с целью закупки газа в случае прекращения транзита российского через Украину.
 
9 декабря стало известно, что молдавская оппозиция призвала "Молдовагаз" инициировать переговоры и подписать с украинской стороной контракт на транзит газа, чтобы "избежать энергетического кризиса до появления альтернативных источников поставок".
 


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