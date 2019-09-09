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Японская Jogmec подтвердила, что ведет переговоры с "Роснефтью"
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«Нефть России», 12.12.19, Москва, 11:28 Японская нефтегазовая госкорпорация Jogmec подтвердила, что в среду у нее состоялись переговоры с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, однако воздержалась от комментариев по поводу их содержания. Об этом в четверг ТАСС сообщили в японской корпорации.
В национальном агентстве по природным ресурсам и энергетике при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии в ответ на запрос ТАСС также подтвердили факт состоявшихся переговоров с "Роснефтью", однако дополнительных подробностей на данный момент предоставлено не было.
Ранее в среду газета Financial Times сообщила, что ряд японских компаний выразил заинтересованность в приобретении долей в арктическом проекте "Роснефти" "Восток ойл". По ее данным, в среду Сечин провел в Токио встречи с представителями Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японской нефтегазовой госкорпорации Jogmec, а также компаний Inpex, Mitsubishi, Itochu, Mitsui & Co и Marubeni.
Как ранее отмечала японская газета "Никкэй", участие в проекте "Восток ойл" помогло бы Японии диверсифицировать ее энергетические поставки. В данный момент около 90% нефти страна получает с Ближнего Востока. В сентябре "Роснефть" предложила японским партнерам принять участие в осуществлении 15 перспективных проектов по разведке и добыче нефти и газа, в сфере нефтепереработки и нефтехимии.
В рамках проекта "Восток ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова. На реализацию проекта компания просила льготы из бюджета в размере 2,6 трлн рублей, взамен пообещав вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций. "Роснефть" обсуждает возможное участие в проекте "Восток ойл" на Таймыре с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, стран Запада и Ближнего Востока.
Сечин ранее отмечал, что синергетический эффект от реализации проекта "Восток ойл" может достичь от 50 млн до 100 млн тонн нефти в год. "Восток ойл" должен стать якорным грузоотправителем для Северного морского пути.