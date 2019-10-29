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Санкции

Госдеп заверил, что санкции США не направлены против законопослушных россиян

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«Нефть России», 12.12.19, Москва, 10:56    Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не касаются россиян, соблюдающих законы.
 
"Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами", - цитирует Госдепартамент в твиттере слова Помпео.
 
В среду комитет по иностранным делам Сената США обсудит ряд законопроектов, в частности, документ, требующий от Помпео определить, следует ли вносить Россию в список государств - спонсоров терроризма, а также следует ли внести "вооруженные формирования, поддерживаемые Россией на Украине, в перечень иностранных террористических организаций". Об этом говорится в описании законопроекта, представленного 11 апреля сенатором-республиканцем Кори Гарднером.
 
Чтобы стать законом, этот документ должен быть утвержден в комитете, затем - в Сенате и в Палате представителей, а после этого подписан президентом США Дональдом Трампом.
 
Если такой закон будет принят, то в течение 90 дней после его вступления в силу Помпео должен будет направить свое заключение о том, соответствует ли Россия критериям "государства - спонсора терроризма", соответствующим комитетам. Также не позднее 90 дней после вступления закона в силу Помпео должен направить комитетам заключение относительно вооруженных формирований, действующих в Донбассе.
 
Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оружейников - без технологий. Расширение ограничительных мер против РФ в настоящее время продолжается.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562316/

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Госдеп заверил, что санкции США не направлены против законопослушных россиян

«Нефть России», 12.12.19, Москва, 10:56   Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не касаются россиян, соблюдающих законы.
 
"Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами", - цитирует Госдепартамент в твиттере слова Помпео.
 
В среду комитет по иностранным делам Сената США обсудит ряд законопроектов, в частности, документ, требующий от Помпео определить, следует ли вносить Россию в список государств - спонсоров терроризма, а также следует ли внести "вооруженные формирования, поддерживаемые Россией на Украине, в перечень иностранных террористических организаций". Об этом говорится в описании законопроекта, представленного 11 апреля сенатором-республиканцем Кори Гарднером.
 
Чтобы стать законом, этот документ должен быть утвержден в комитете, затем - в Сенате и в Палате представителей, а после этого подписан президентом США Дональдом Трампом.
 
Если такой закон будет принят, то в течение 90 дней после его вступления в силу Помпео должен будет направить свое заключение о том, соответствует ли Россия критериям "государства - спонсора терроризма", соответствующим комитетам. Также не позднее 90 дней после вступления закона в силу Помпео должен направить комитетам заключение относительно вооруженных формирований, действующих в Донбассе.
 
Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оружейников - без технологий. Расширение ограничительных мер против РФ в настоящее время продолжается.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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