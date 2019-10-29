|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Санкции
Госдеп заверил, что санкции США не направлены против законопослушных россиян
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
11.12.19 · 10 "серых лебедей" в 2020 году
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 12.12.19, Москва, 10:56 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не касаются россиян, соблюдающих законы.
"Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами", - цитирует Госдепартамент в твиттере слова Помпео.
В среду комитет по иностранным делам Сената США обсудит ряд законопроектов, в частности, документ, требующий от Помпео определить, следует ли вносить Россию в список государств - спонсоров терроризма, а также следует ли внести "вооруженные формирования, поддерживаемые Россией на Украине, в перечень иностранных террористических организаций". Об этом говорится в описании законопроекта, представленного 11 апреля сенатором-республиканцем Кори Гарднером.
Чтобы стать законом, этот документ должен быть утвержден в комитете, затем - в Сенате и в Палате представителей, а после этого подписан президентом США Дональдом Трампом.
Если такой закон будет принят, то в течение 90 дней после его вступления в силу Помпео должен будет направить свое заключение о том, соответствует ли Россия критериям "государства - спонсора терроризма", соответствующим комитетам. Также не позднее 90 дней после вступления закона в силу Помпео должен направить комитетам заключение относительно вооруженных формирований, действующих в Донбассе.
Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оружейников - без технологий. Расширение ограничительных мер против РФ в настоящее время продолжается.