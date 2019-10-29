«Нефть России», 12.12.19, Москва, 10:56 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, не касаются россиян, соблюдающих законы.



"Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российских физических и юридических лиц, никоим образом не направлены против самих россиян. Мы не ссоримся с законопослушными гражданами", - цитирует Госдепартамент в твиттере слова Помпео.



В среду комитет по иностранным делам Сената США обсудит ряд законопроектов, в частности, документ, требующий от Помпео определить, следует ли вносить Россию в список государств - спонсоров терроризма, а также следует ли внести "вооруженные формирования, поддерживаемые Россией на Украине, в перечень иностранных террористических организаций". Об этом говорится в описании законопроекта, представленного 11 апреля сенатором-республиканцем Кори Гарднером.



Чтобы стать законом, этот документ должен быть утвержден в комитете, затем - в Сенате и в Палате представителей, а после этого подписан президентом США Дональдом Трампом.



Если такой закон будет принят, то в течение 90 дней после его вступления в силу Помпео должен будет направить свое заключение о том, соответствует ли Россия критериям "государства - спонсора терроризма", соответствующим комитетам. Также не позднее 90 дней после вступления закона в силу Помпео должен направить комитетам заключение относительно вооруженных формирований, действующих в Донбассе.



Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оружейников - без технологий. Расширение ограничительных мер против РФ в настоящее время продолжается.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562316/ Источник: Interfax ← Путин: несмотря на повышение НДС в России, во многих странах налоговая нагрузка выше Молдавии выделят $50 млн на закупку газа у Киева в случае остановки поставок из РФ → Новости net.finam.ru