|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Налоги
Путин: несмотря на повышение НДС в России, во многих странах налоговая нагрузка выше
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
11.12.19 · 10 "серых лебедей" в 2020 году
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 12.12.19, Москва, 10:48 Общая налоговая нагрузка во многих странах выше, чем в России, даже несмотря на повышение в РФ налога на добавленную стоимость. На этом в среду обратил внимание президент России Владимир Путин на встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Парламентарий во время беседы отметил, в частности, что "иногда выгодно снижение налогов". "Сейчас был поднят НДС, в других странах, наоборот, снижают", - сказал Жириновский. По его мнению, повышение этого налога может повысить собираемость на ближайшие два - три года, но потом это может привести к торможению, так как "некоторые малые предприятия этот налог не выдерживают, хотя всего два процента [рост]".
"Но там - во многих странах - и общая налоговая нагрузка выше, чем у нас", - заметил, в свою очередь, Путин. Жириновский согласился, что нужно все сопоставить и посмотреть. "Посмотрим", - ответил президент.