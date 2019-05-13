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«Нефть России», 23.09.19, Москва, 18:59 В списке 250 лучших компаний мира по версии Forbes российский ТЭК представлен только ЛУКойлом и Транснефтью.
Журнал Forbes опубликовал третий ежегодный рейтинг лучших компаний мира Global 2000: The World’s Best Regarded Companies 2019. Это совместный проект издания с агентством Statista, которое определяет 250 лучших бизнес-структур из числа участников рейтинга 2000 крупнейших компаний мира.
Statista – это немецкий онлайн-портал статистики и аналитики, который предоставляет данные, собранные институтами исследования рынка и общественного мнения, а также данные, полученные из экономического сектора, а также официальную статистику.
Чтобы собрать данные, Statista опросила 15 000 респондентов более чем из 50 стран. Респонденты выбирали лучшие компании сточки зрения надежности, социальной ответственности, качестве их продуктов и услуг, а также их состоятельности как работодателей.
В рейтинге по традиции преобладают компании из США И Китая. Победителем в этом году стала зарегистрированная в Сан-Франциско (США) компания Visa (поставщик кредитных карт, платежная система).
Из российских компаний, работающих в ТЭК, высокой оценки экспертов и составителей рейтинга удостоились ЛУКойл и Транснефть, занявшие, соответственно, 132-ю и 250-ю строчки. Обращает на себя внимание отсутствие в списке крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», которая оказалась неконкурентоспособна с точки зрения основных критериев – надежности, качества, и др.
Всего же, Россия представлена в нынешнем рейтинге шестью именами, представляющими различные отрасли отечественной экономики, Кроме ТЭК это – банковская, электроэнергетическая, авиастроительная-аэрокосмическая отрасли. Выше всех из российских компаний, на 101 строке, в рейтинге расположилась ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (аэрокосмическая и оборонная промышленность), на 121 строке – «Российские сети» (энергетика), а также Сбербанк (127) и Банк ВТБ (179).