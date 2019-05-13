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"Роснефть" не попала в рейтинг Forbes

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«Нефть России», 23.09.19, Москва, 18:59    В списке 250 лучших компаний мира по версии Forbes российский ТЭК представлен только ЛУКойлом и Транснефтью.
 
Журнал Forbes опубликовал третий ежегодный рейтинг лучших компаний мира Global 2000: The World’s Best Regarded Companies 2019. Это совместный проект издания с агентством Statista, которое определяет 250 лучших бизнес-структур из числа участников рейтинга 2000 крупнейших компаний мира.
 
Statista – это немецкий онлайн-портал статистики и аналитики, который предоставляет данные, собранные институтами исследования рынка и общественного мнения, а также данные, полученные из экономического сектора, а также официальную статистику.
 
Чтобы собрать данные, Statista опросила 15 000 респондентов более чем из 50 стран. Респонденты выбирали лучшие компании сточки зрения надежности, социальной ответственности, качестве их продуктов и услуг, а также их состоятельности как работодателей.
 
В рейтинге по традиции преобладают компании из США И Китая. Победителем в этом году стала зарегистрированная в Сан-Франциско (США) компания Visa (поставщик кредитных карт, платежная система).
 
Из российских компаний, работающих в ТЭК, высокой оценки экспертов и составителей рейтинга удостоились ЛУКойл и Транснефть, занявшие, соответственно, 132-ю и 250-ю строчки. Обращает на себя внимание отсутствие в списке крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», которая оказалась неконкурентоспособна с точки зрения основных критериев – надежности, качества, и др.
 
Всего же, Россия представлена в нынешнем рейтинге шестью именами, представляющими различные отрасли отечественной экономики, Кроме ТЭК это – банковская, электроэнергетическая, авиастроительная-аэрокосмическая отрасли. Выше всех из российских компаний, на 101 строке, в рейтинге расположилась ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (аэрокосмическая и оборонная промышленность), на 121 строке – «Российские сети» (энергетика), а также Сбербанк (127) и Банк ВТБ (179).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561790/

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"Роснефть" не попала в рейтинг Forbes

«Нефть России», 23.09.19, Москва, 18:59   В списке 250 лучших компаний мира по версии Forbes российский ТЭК представлен только ЛУКойлом и Транснефтью.
 
Журнал Forbes опубликовал третий ежегодный рейтинг лучших компаний мира Global 2000: The World’s Best Regarded Companies 2019. Это совместный проект издания с агентством Statista, которое определяет 250 лучших бизнес-структур из числа участников рейтинга 2000 крупнейших компаний мира.
 
Statista – это немецкий онлайн-портал статистики и аналитики, который предоставляет данные, собранные институтами исследования рынка и общественного мнения, а также данные, полученные из экономического сектора, а также официальную статистику.
 
Чтобы собрать данные, Statista опросила 15 000 респондентов более чем из 50 стран. Респонденты выбирали лучшие компании сточки зрения надежности, социальной ответственности, качестве их продуктов и услуг, а также их состоятельности как работодателей.
 
В рейтинге по традиции преобладают компании из США И Китая. Победителем в этом году стала зарегистрированная в Сан-Франциско (США) компания Visa (поставщик кредитных карт, платежная система).
 
Из российских компаний, работающих в ТЭК, высокой оценки экспертов и составителей рейтинга удостоились ЛУКойл и Транснефть, занявшие, соответственно, 132-ю и 250-ю строчки. Обращает на себя внимание отсутствие в списке крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть», которая оказалась неконкурентоспособна с точки зрения основных критериев – надежности, качества, и др.
 
Всего же, Россия представлена в нынешнем рейтинге шестью именами, представляющими различные отрасли отечественной экономики, Кроме ТЭК это – банковская, электроэнергетическая, авиастроительная-аэрокосмическая отрасли. Выше всех из российских компаний, на 101 строке, в рейтинге расположилась ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (аэрокосмическая и оборонная промышленность), на 121 строке – «Российские сети» (энергетика), а также Сбербанк (127) и Банк ВТБ (179).
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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