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Рухани: США стремятся взять под контроль нефтяные месторождения в Саудовской Аравии и наводнить регион оружием
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«Нефть России», 23.09.19, Москва, 19:17 Задачи ближневосточной политики США состоят в том, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения на востоке Саудовской Аравии и поставлять оружие странам региона, заявил президент Ирана Хасан Рухани.
Рухани примет участие в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Причина действий (Вашингтона - прим. ред.) заключается в том, что США хотят полностью подчинить регион и взять под контроль всю нефть в восточной части Саудовской Аравии. И, конечно же, США борются за это с Китаем и другими игроками", - отметил Рухани, сообщает "Интерфакс".
"Американцы хотят воспользоваться такой возможностью, и они добиваются заключения оборонных контрактов на миллиарды долларов со странами региона, показывая, что у них есть другие причины (помимо провозглашаемых - прим. ред.) для сохранения присутствия в регионе", - продолжил Рухани.
Что касается нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, то это "результат агрессии США, Саудовской Аравии, ОАЭ, сионизма и их приверженцев против Йемена", пояснил Рухани и подчеркнул, что поддержка США в мире резко упала.
Рухани затронул вопрос американских санкций против Ирана, отметив, что Иран выдерживает санкционное давление и иранская "экономика за последние месяцы растет".
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии подверглись нападению. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности к нападению и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил ранее, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных подразделений армии США. Эспер пояснил, что такое решение принято в ответ на запросы о подкреплении со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.