«Нефть России», 23.09.19, Москва, 18:40 Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о присоединении России к Парижскому соглашению по климату.



Парижское соглашение по климату не требует ратификации, для его принятия Россией достаточно постановления правительства, которое подписал Медведев.



"От имени РФ Парижское соглашение было подписано 22 апреля 2016 г. в соответствии с распоряжением правительства. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. В соответствии с законом "О международных договорах РФ" согласие России на обязательность для нее Парижского соглашения выражается в форме его принятия. Подписанным постановлением такое решение принято", - отмечено в справке к постановлению.



"Для нашей страны участие в этом процессе важно, угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства. Ну и самое главное - это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий", - отметил Медведев.



"Сегодня мы ведем работу в этой сфере в рамках нашего национального проекта "Экология" по сокращению выбросов, которые загрязняют воздух, по восстановлению лесов. Теперь нам предстоит учесть и меры по выполнению международных обязательств, цель которых сокращение объема выбросов парниковых газов", - подчеркнул премьер-министр.



Медведев дал ранее поручение о разработке положения о приведении Парижского соглашения в соответствие с российскими законами.



В свою очередь вице-премьер Алексей Гордеев отметил, что положение подготовят к 2020 г. "По информации Минфина, до конца года этот документ мы должны принять", - пояснил Гордеев.



Ратификация Парижского соглашения даст России возможность полноправного участия в определении мировой климатической повестки дня. "Это особенно важно, поскольку Россия сегодня занимает четвертое место в мире по объему выбросов парниковых газов и любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с максимальным учетом наших национальных интересов. Этот принцип закладывается и в основу нормативно-правовых документов, которые сейчас разрабатываются на нашем национальном уровне", - подчеркнул вице-премьер.



По его словам, основным документом станет закон о государственном регулировании выбросов парниковых газов, проект которого уже разработан. Закон могут принять в течение года. Кроме того, власти до конца года разработают проекты стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.



Парижское соглашение по климату - соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, оно прописывает меры по снижению уровня углекислого газа в атмосфере с 2020 г. Соглашение подписано взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято 12 декабря 2015 г., подписано 22 апреля 2016 г.



Цель соглашения (согласно ст. 2) - "ускорить выполнение" Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности удержать увеличение средней мировой температуры "намного ниже" 2°C и "приложить усилия" для ограничения роста температуры величиной 1,5°C. Участники соглашения заявили, что пик мировой эмиссии СО2 должен быть достигнут "настолько скоро, насколько это окажется возможным".



В тексте соглашения отмечено, что меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов. Причем разработка и осуществление мер полностью возложены на национальные правительства.



К сентябрю 2019 г. к Парижскому соглашению присоединились 186 стран.

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