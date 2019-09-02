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Новости oilru.com


 
Инвестиции, финансы

Минфин ожидает от Сбербанка дивидендов в размере половины прибыли

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«Нефть России», 23.09.19, Москва, 09:06     Ведомство уже заложило в проект бюджета на 2020 г. причитающиеся ему 217 млрд руб.
 
Сбербанк может в следующем году впервые направить на дивиденды половину прибыли, и Минфин уже заложил в проект бюджета причитающуюся ему сумму, сообщают Ведомости.
 
Как следует из пояснительной записки к проекту, имеющейся в распоряжении издания, государство должно получить от кредитной организации 217,1 млрд руб. При этом Центробанку, который и перечисляет выплаты в казну, принадлежат 50% + 1 акция. Соответственно в общей сложности Сбербанк должен заплатить держателям обыкновенных акций 434,2 млрд руб., а с учетом привилегированных бумаг планка поднимется выше 453,3 млрд руб., подсчитали в "Ведомостях".
 
Для реализации такого плана банк в этом году должен по международным стандартам финансовой отчетности заработать 906,6 млрд руб., то есть на 9% больше, чем годом ранее. При этом Минфин ожидает роста прибыли банка и в последующие годы. Как сообщается в пояснительной записке, в 2021 г. в бюджет от Сбербанка должно поступить 254,6 млрд руб., а в 2022 г. – 282,5 млрд руб.
 
В этом году Сбербанк направил на дивиденды рекордные 361,6 млрд руб. - 43,5% прибыли по МСФО. О готовности направить на эти цели 50% в следующем году летом заявил зампред правления банка Александр Морозов, а в сентябре глава организации Герман Греф, как писали ранее "Вести. Экономика", подтвердил планы по дивидендам на встрече с президентом Владимиром Путиным.
 
Размер выплат зависит от достаточности капитала банка. Согласно трехлетней дивидендной программе, утвержденной в 2017 г., планка поднимается до 50% в случае достаточности капитала банка на уровне 12,5%. В этом году реализовать программу не удалось, так как на начало года показатель составлял лишь 11,85%. Однако уже в I квартале банк достиг нужной отметки: к 1 апреля достаточность капитала составила 12,6%. Правда, к 30 июня она откатилась до 12,29%.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561785/

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Минфин ожидает от Сбербанка дивидендов в размере половины прибыли

«Нефть России», 23.09.19, Москва, 09:06    Ведомство уже заложило в проект бюджета на 2020 г. причитающиеся ему 217 млрд руб.
 
Сбербанк может в следующем году впервые направить на дивиденды половину прибыли, и Минфин уже заложил в проект бюджета причитающуюся ему сумму, сообщают Ведомости.
 
Как следует из пояснительной записки к проекту, имеющейся в распоряжении издания, государство должно получить от кредитной организации 217,1 млрд руб. При этом Центробанку, который и перечисляет выплаты в казну, принадлежат 50% + 1 акция. Соответственно в общей сложности Сбербанк должен заплатить держателям обыкновенных акций 434,2 млрд руб., а с учетом привилегированных бумаг планка поднимется выше 453,3 млрд руб., подсчитали в "Ведомостях".
 
Для реализации такого плана банк в этом году должен по международным стандартам финансовой отчетности заработать 906,6 млрд руб., то есть на 9% больше, чем годом ранее. При этом Минфин ожидает роста прибыли банка и в последующие годы. Как сообщается в пояснительной записке, в 2021 г. в бюджет от Сбербанка должно поступить 254,6 млрд руб., а в 2022 г. – 282,5 млрд руб.
 
В этом году Сбербанк направил на дивиденды рекордные 361,6 млрд руб. - 43,5% прибыли по МСФО. О готовности направить на эти цели 50% в следующем году летом заявил зампред правления банка Александр Морозов, а в сентябре глава организации Герман Греф, как писали ранее "Вести. Экономика", подтвердил планы по дивидендам на встрече с президентом Владимиром Путиным.
 
Размер выплат зависит от достаточности капитала банка. Согласно трехлетней дивидендной программе, утвержденной в 2017 г., планка поднимается до 50% в случае достаточности капитала банка на уровне 12,5%. В этом году реализовать программу не удалось, так как на начало года показатель составлял лишь 11,85%. Однако уже в I квартале банк достиг нужной отметки: к 1 апреля достаточность капитала составила 12,6%. Правда, к 30 июня она откатилась до 12,29%.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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