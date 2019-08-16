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«Нефть России», 23.09.19, Москва, 09:18 Опрошенные РИА Новости управляющие дилерских центров рекомендуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.
По итогам января-августа продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России снизились на 2,3%, до 1,114 миллиона штук, свидетельствуют данные АЕБ. При этом слабо отрицательная динамика в пределах 2,5% преследовала рынок на протяжении всего года, лишь в январе продажи выросли на 0,6%. Вместе с тем власти в процессе обновления некоторых аспектов промполитики планируют повысить утилизационный сбор - в некоторых случаях рост превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%, что обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля, говорил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте. С 1 сентября снижена импортная пошлина с 30% до 15%, а с 1 января вводится повышенный утильсбор", - поясняет эксперт.
"Соответственно, автопроизводители постараются сейчас импортировать больше машин для улучшенной экономики в начале года. Но на общем объеме продаж это отразится незначительно, так как окно возможностей короткое, и произвести много авто не успеют. Целесообразно покупать машину в конце года, так как рост цен из-за роста утилизационного сбора в следующем году будет. Мы не ждем наплыва покупателей к концу года, на рынке все сезонно типично, никакого особого ажиотажа не предвидится", - добавляет он.
"Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", - соглашается замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев. "За последние годы понятия сезонных предложений постепенно размываются, так как и производители и дилеры на протяжении всего года поддерживают интерес к своим автомобилям и услугам различными акциями и специальными условиями покупки. Что касается корпоративного сегмента, конец года - наиболее активный период покупок у компаний, поэтому в этом сегменте мы ожидаем положительную динамику", - добавляет он.
По словам вице-президента ассоциации дилеров РоАД, владельца петербургского холдинга "Прагматика" Владислава Рыдаева, рынок находится в боковом тренде, но сентябрь - традиционно сильный месяц с точки зрения продаж, ожидается рост вплоть до 10% в сравнении с августом. "До конца года прогноз РоАД -5%, думаю, сбудется. Многие производители корректируют планы производства, и это хорошо, так как не будет эффекта нарастания складов. Большого ажиотажа мы не видим. Фестиваля снижения цен также ждать не стоит", - заключает он.