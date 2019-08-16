«Нефть России», 23.09.19, Москва, 08:40 Не так быстро, как думали: Саудовской Аравии может понадобиться гораздо больше времени на восстановление нефтяных объектов, пострадавших от атаки дронов.



Если ранее руководство Saudi Aramco планировало уложиться в несколько недель, то сейчас речь уже идет о месяцах, если не до года, сообщило в выходные издание The Wall Street Journal.



Сейчас компания ведет экстренные переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг и даже предлагает завышенный ценник, чтобы как можно быстрее восстановить работу.



ИСТОЧНИК WSJ В САУДОВСКОЙ АРАВИИ



"Мы по-прежнему лихорадочно ведем поиск запчастей. Картина реально не такая благоприятная, как можно подумать".



Напомню, что добыча Саудовской Аравии рухнула более чем вдвое - почти на 6 млн баррелей в сутки. Министр энергетики страны 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.



Тем не менее рынок сегодня отреагировал ростом котировок примерно на полпроцента: баррель североморской смеси Brent на открытии стоил около $65.





Затем, правда, началась коррекция, и почти весь рост был нивелирован. Резкое сокращение добычи в одной из крупнейших нефтяных стран стало для рынка своеобразным шоком. Похоже, даже спекулянты на рынке фьючерсов не могут пока определиться с тем, в каком направлении двигать котировки.



Уже несколько дней наблюдается боковик. Участники торгов, очевидно, ждут каких-то новых поводов и важных новостей, от которых можно будет отталкиваться в принятии решений.



Другие источники ставят под сомнение реалистичность планов первичного размещение акций (IPO) саудовского гиганта, считавшегося до атак одним из самых рентабельных предприятий мира. Министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в среду, заверил, что Эр-Рияд по-прежнему планирует провести IPO Saudi Aramco. По словам министра, это произойдет, "вероятнее всего, в течение последующих 12 месяцев", пишет ТАСС.



Два крупнейших предприятия Saudi Aramco (в Абкаике и Хурайсе) были атакованы в ночь на 14 сентября.



Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

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