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На Украине опубликованы рассекреченные документы об аварии на Чернобыльской АЭС
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 10:24 На Украине опубликованы рассекреченные документы об аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщили в офисе президента страны, над проектом работала команда из более чем двухсот специалистов – от историков до радиологов. Материалы обнародованы на специально созданном сайте. Взрыв атомного энергоблока произошел в 1986 году.