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Политика

Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине

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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 10:54    Бывший премьер Украины Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса
 
Энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем, заявила бывший премьер Украины Юлия Тимошенко.
 
"Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы. Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет -10 градусов и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы. И поэтому я хочу сказать, что энергетический кризис создан", - заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".
 
"Энергетического кризиса в Украине в принципе не может быть, потому что мы отличаемся от всех остальных стран Европы. Отличаемся очень сильно. Во-первых, в отличие от стран Европы, мы добываем свой газ. Во-вторых, в отличие от всех стран Европы, мы имеем природные газохранилища на 38 млрд кубических метров. Это на год хватает нам газа… Энергетический кризис в Украине, потому что не закачали газ…Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад", - добавила Тимошенко.
 
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук ранее заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Тимошенко ранее также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис, и считает, что необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561748/

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Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине

«Нефть России», 20.11.21, Москва, 10:54   Бывший премьер Украины Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса
 
Энергетический кризис на Украине был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем, заявила бывший премьер Украины Юлия Тимошенко.
 
"Этот кризис создан искусственно. Я хочу знать фамилию, имя, отчество каждого чиновника, который получил команду в такую ситуацию поставить страну. Кто не закачал газ, не положил уголь, кто сорвал полностью нам зимний период стабильной работы. Теперь чиновники высокого уровня говорят, что есть энергетический кризис, но он ими и создан. И теперь что они делают? Они на колени встали перед Беларусью и просят: дайте нам аварийные перетоки. Если только будет -10 градусов и ниже, и продержится это хотя бы две недели, вот тут у нас начнутся серьезные проблемы. И поэтому я хочу сказать, что энергетический кризис создан", - заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24".
 
"Энергетического кризиса в Украине в принципе не может быть, потому что мы отличаемся от всех остальных стран Европы. Отличаемся очень сильно. Во-первых, в отличие от стран Европы, мы добываем свой газ. Во-вторых, в отличие от всех стран Европы, мы имеем природные газохранилища на 38 млрд кубических метров. Это на год хватает нам газа… Энергетический кризис в Украине, потому что не закачали газ…Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад", - добавила Тимошенко.
 
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук ранее заявил, что на Украине наступил энергетический кризис, потому что страна не готова обеспечить энергетическими ресурсами население и предприятия. Тимошенко ранее также заявила, что на Украине разворачивается полномасштабный энергетический кризис, и считает, что необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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