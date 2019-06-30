«Нефть России», 20.11.21, Москва, 10:23 США и их союзники возвращаются в Вену для переговоров с Ираном по возвращению к СВПД добросовестно, однако действия Тегерана последних месяцев не были обнадеживающими, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин.



"На следующей неделе команда иранских переговорщиков должна вернуться в Вену для возобновления переговоров по обоюдному возвращению к выполнению СВПД​​​. Мы и наши партнеры вернемся к этому диалогу добросовестно", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".



Вместе с тем, он подчеркнул, что действия Ирана в последние месяцы "не были обнадеживающими, особенно в контексте развития им своей ядерной программы".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561746/