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Действия Ирана по атому в последние месяцы не были обнадеживающими
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«Нефть России», 20.11.21, Москва, 10:23 США и их союзники возвращаются в Вену для переговоров с Ираном по возвращению к СВПД добросовестно, однако действия Тегерана последних месяцев не были обнадеживающими, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин.
"На следующей неделе команда иранских переговорщиков должна вернуться в Вену для возобновления переговоров по обоюдному возвращению к выполнению СВПД. Мы и наши партнеры вернемся к этому диалогу добросовестно", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".
Вместе с тем, он подчеркнул, что действия Ирана в последние месяцы "не были обнадеживающими, особенно в контексте развития им своей ядерной программы".