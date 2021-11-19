«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:25 Американские фондовые индексы сегодня движутся в разных направлениях. Инвесторы устремились к защитным активам – доллару и государственным облигациям, поскольку новые карантинные ограничения в Европе омрачили перспективы восстановления мировой экономики.



S&P 500 подрос на 0,1%. Накануне индекс вырос до рекордно высокого уровня. Nasdaq Composite, который в четверг также обновил рекорд, сегодня поднялся на 0,7%. Dow Jones Industrial Average потерял 0,5%.



Цены на нефть упали из-за опасений по поводу влияния локдауна на спрос на энергоносители. Нефть марки Brent, мировой нефтяной эталон, упала на 2,8% до 78,98 доллара за баррель. По всей видимости, будет зафиксировано уже четвертое подряд недельное снижение.



По данным Университета Джонса Хопкинса, в США и Европе число случаев заболевания Covid-19 растет. В пятницу канцлер Австрии объявил, что с понедельника в стране будут закрыты рестораны и магазины. В некоторых районах Германии на следующей неделе также будет введен частичный локдаун.



"По мере распространения Covid-19 в Европе и ужесточения ограничений в Германии и Австрии растет общее понимание того, что все идет не так, как надо, – сказал Себастьян Гали, макро-стратег Nordea Asset Management. – Это влияет на настроения как на рынках, так и в домохозяйствах".



По его словам, это происходит на фоне крайне высоких оценок стоимости акций. "Рынок был на подъеме благодаря корпоративной отчетности, но теперь люди обеспокоены тем, что будет дальше", – добавил он.



Доходность 10-летних казначейских облигаций понизилась со вчерашних 1,586% до 1,533%.



Защитные валюты укрепились, индекс доллара WSJ поднялся на 0,2%.



Инвесторы, по всей видимости, корректируют позиции в преддверии праздничной недели, и амплитуда колебаний на рынке может оказаться преувеличенной, говорит Кристофер Браун, портфельный менеджер в T. Rowe Price. "Я подозреваю, что Covid-19 отчасти стал фоновым явлением, – говорит Браун. – Думаю, у нас еще будут подобные колебания. Пройдет ли это когда-нибудь? Скорее всего, нет".



Он добавляет, что после недавних колебаний, предположительно вызванных новостями о вспышках Covid, инвесторы, скорее всего, будут уделять больше внимания инфляции.



Акции Foot Locker упали на 11% после того, как ретейлер предупредил, что ожидает сохранения проблем в цепочке поставок. Акции интернет-ретейлера Farfetch потеряли 11% после того, как его выручка не дотянула до ожиданий Уолл-стрит. Бумаги разработчика финансового ПО Intuit подорожали на 10% вслед за тем, как он повысил прогнозы на весь год.



В числе аутсайдеров в составе Stoxx Europe 600 оказались акции торговых центров и туристических компаний. Так, бумаги International Consolidated Airlines упали на 3,6%.



В США акции туристических компанией также сдали позиции. Бумаги Airbnb упали на 4,2%, а круизного оператора Carnival Corp. – на 2,1%.



Биткоин слегка воспрянул после четырех дней падения подряд.



В Азии основные фондовые индексы демонстрировали смешанную динамику. Shanghai Composite вырос на 1,1%, японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,5%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,1%, что было вызвано падением акций Alibaba – они упали на 10% после снижения прогноза по росту. За неделю акции гиганта интернет-торговли потеряли почти 14% стоимости.



Anna Hirtenstein, Dave SebastianПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561732/ Dow Jones Newswires, ПРАЙМ ← Следующее заседание ФАС по делу "Т Плюс" пройдет 10 декабря Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели на 9,4% - почти до $1000 → Новости net.finam.ru