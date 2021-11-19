|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Инвестиции, финансы
Фондовые индексы США колеблются, доходность гособлигаций и нефть снизились
|
Реплика: Конкурент "Северному потоку-2"
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:25 Американские фондовые индексы сегодня движутся в разных направлениях. Инвесторы устремились к защитным активам – доллару и государственным облигациям, поскольку новые карантинные ограничения в Европе омрачили перспективы восстановления мировой экономики.
S&P 500 подрос на 0,1%. Накануне индекс вырос до рекордно высокого уровня. Nasdaq Composite, который в четверг также обновил рекорд, сегодня поднялся на 0,7%. Dow Jones Industrial Average потерял 0,5%.
Цены на нефть упали из-за опасений по поводу влияния локдауна на спрос на энергоносители. Нефть марки Brent, мировой нефтяной эталон, упала на 2,8% до 78,98 доллара за баррель. По всей видимости, будет зафиксировано уже четвертое подряд недельное снижение.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США и Европе число случаев заболевания Covid-19 растет. В пятницу канцлер Австрии объявил, что с понедельника в стране будут закрыты рестораны и магазины. В некоторых районах Германии на следующей неделе также будет введен частичный локдаун.
"По мере распространения Covid-19 в Европе и ужесточения ограничений в Германии и Австрии растет общее понимание того, что все идет не так, как надо, – сказал Себастьян Гали, макро-стратег Nordea Asset Management. – Это влияет на настроения как на рынках, так и в домохозяйствах".
По его словам, это происходит на фоне крайне высоких оценок стоимости акций. "Рынок был на подъеме благодаря корпоративной отчетности, но теперь люди обеспокоены тем, что будет дальше", – добавил он.
Доходность 10-летних казначейских облигаций понизилась со вчерашних 1,586% до 1,533%.
Защитные валюты укрепились, индекс доллара WSJ поднялся на 0,2%.
Инвесторы, по всей видимости, корректируют позиции в преддверии праздничной недели, и амплитуда колебаний на рынке может оказаться преувеличенной, говорит Кристофер Браун, портфельный менеджер в T. Rowe Price. "Я подозреваю, что Covid-19 отчасти стал фоновым явлением, – говорит Браун. – Думаю, у нас еще будут подобные колебания. Пройдет ли это когда-нибудь? Скорее всего, нет".
Он добавляет, что после недавних колебаний, предположительно вызванных новостями о вспышках Covid, инвесторы, скорее всего, будут уделять больше внимания инфляции.
Акции Foot Locker упали на 11% после того, как ретейлер предупредил, что ожидает сохранения проблем в цепочке поставок. Акции интернет-ретейлера Farfetch потеряли 11% после того, как его выручка не дотянула до ожиданий Уолл-стрит. Бумаги разработчика финансового ПО Intuit подорожали на 10% вслед за тем, как он повысил прогнозы на весь год.
В числе аутсайдеров в составе Stoxx Europe 600 оказались акции торговых центров и туристических компаний. Так, бумаги International Consolidated Airlines упали на 3,6%.
В США акции туристических компанией также сдали позиции. Бумаги Airbnb упали на 4,2%, а круизного оператора Carnival Corp. – на 2,1%.
Биткоин слегка воспрянул после четырех дней падения подряд.
В Азии основные фондовые индексы демонстрировали смешанную динамику. Shanghai Composite вырос на 1,1%, японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,5%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,1%, что было вызвано падением акций Alibaba – они упали на 10% после снижения прогноза по росту. За неделю акции гиганта интернет-торговли потеряли почти 14% стоимости.
Anna Hirtenstein, Dave Sebastian