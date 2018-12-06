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Новости oilru.com


 
Цены на газ

Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели на 9,4% - почти до $1000

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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:27    Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизилась на 9,4% - почти до 1000 долларов, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.
 
Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила почти 1100 долларов. Однако уже в первый час торгов, после небольшого роста до 1111 долларов, цены начали снижаться. К концу торгов (19.59 мск) цена упала до дневного минимума - 1007,2 доллара, что на 9,4% ниже расчетной цены четверга.
 
Стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, составила 1121,8 доллара.
 
Рост резко активизировался во вторник на новостях о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". А в понедельник на динамику цен могли повлиять результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал-Европа и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.
 
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, высокий спрос на СПГ в Азии.
 
Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561733/

Фондовые индексы США колеблются, доходность гособлигаций и нефть снизилисьБумаги компаний РФ заметно подешевели в Лондоне
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Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели на 9,4% - почти до $1000

«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:27   Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизилась на 9,4% - почти до 1000 долларов, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.
 
Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила почти 1100 долларов. Однако уже в первый час торгов, после небольшого роста до 1111 долларов, цены начали снижаться. К концу торгов (19.59 мск) цена упала до дневного минимума - 1007,2 доллара, что на 9,4% ниже расчетной цены четверга.
 
Стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, составила 1121,8 доллара.
 
Рост резко активизировался во вторник на новостях о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". А в понедельник на динамику цен могли повлиять результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал-Европа и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.
 
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, высокий спрос на СПГ в Азии.
 
Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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