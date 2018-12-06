|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Цены на газ
Фьючерсы на газ в Европе к закрытию торгов подешевели на 9,4% - почти до $1000
|
Реплика: Конкурент "Северному потоку-2"
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:27 Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизилась на 9,4% - почти до 1000 долларов, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.
Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила почти 1100 долларов. Однако уже в первый час торгов, после небольшого роста до 1111 долларов, цены начали снижаться. К концу торгов (19.59 мск) цена упала до дневного минимума - 1007,2 доллара, что на 9,4% ниже расчетной цены четверга.
Стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, составила 1121,8 доллара.
Рост резко активизировался во вторник на новостях о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". А в понедельник на динамику цен могли повлиять результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал-Европа и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, высокий спрос на СПГ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.