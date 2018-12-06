«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:27 Стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов снизилась на 9,4% - почти до 1000 долларов, свидетельствуют данные площадки ICE Futures.



Стоимость ближайших — декабрьских — фьючерсов на газ по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила почти 1100 долларов. Однако уже в первый час торгов, после небольшого роста до 1111 долларов, цены начали снижаться. К концу торгов (19.59 мск) цена упала до дневного минимума - 1007,2 доллара, что на 9,4% ниже расчетной цены четверга.



Стоимость фьючерсов резко выросла с 12 ноября. За пять торговых дней расчетная цена подскочила на 25% и в четверг, 18 ноября, составила 1121,8 доллара.



Рост резко активизировался во вторник на новостях о том, что немецкий регулятор приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2". А в понедельник на динамику цен могли повлиять результаты месячных аукционов: "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал-Европа и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.



Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты называли несколько факторов роста цен: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, ограничение предложения со стороны основных поставщиков, высокий спрос на СПГ в Азии.



Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. После этого цены на газ начали снижаться, а 1 ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561733/ Источник: ПРАЙМ ← Фондовые индексы США колеблются, доходность гособлигаций и нефть снизились Бумаги компаний РФ заметно подешевели в Лондоне → Новости net.finam.ru