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Новости oilru.com


 
Дела судейские

Следующее заседание ФАС по делу "Т Плюс" пройдет 10 декабря

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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:22    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в очередной раз приостановила рассмотрение дела компании "Т Плюс", объявив перерыв до 10 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
 
"Следующее заседание по рассмотрению этого дела состоится 10 декабря", - говорится в сообщении.
 
Заседание по делу "Т Плюс" проходило 19 ноября, а до этого неоднократно откладывалось.
 
ФАС в конце сентября возбудила дело в отношении "Т Плюс" по подозрению в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Было установлено, что компания занимает доминирующее положение в ряде зон свободного перетока первой ценовой зоны оптового рынка. В случае установления вины организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
 
К участию в деле в качестве лица, располагающего сведениями, привлечена ассоциация "НП Совет рынка".
 
Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал.ч.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561731/

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Следующее заседание ФАС по делу "Т Плюс" пройдет 10 декабря

«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:22   Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в очередной раз приостановила рассмотрение дела компании "Т Плюс", объявив перерыв до 10 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
 
"Следующее заседание по рассмотрению этого дела состоится 10 декабря", - говорится в сообщении.
 
Заседание по делу "Т Плюс" проходило 19 ноября, а до этого неоднократно откладывалось.
 
ФАС в конце сентября возбудила дело в отношении "Т Плюс" по подозрению в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Было установлено, что компания занимает доминирующее положение в ряде зон свободного перетока первой ценовой зоны оптового рынка. В случае установления вины организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
 
К участию в деле в качестве лица, располагающего сведениями, привлечена ассоциация "НП Совет рынка".
 
Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал.ч.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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