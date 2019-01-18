«Нефть России», 19.11.21, Москва, 21:22 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в очередной раз приостановила рассмотрение дела компании "Т Плюс", объявив перерыв до 10 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.



"Следующее заседание по рассмотрению этого дела состоится 10 декабря", - говорится в сообщении.



Заседание по делу "Т Плюс" проходило 19 ноября, а до этого неоднократно откладывалось.



ФАС в конце сентября возбудила дело в отношении "Т Плюс" по подозрению в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Было установлено, что компания занимает доминирующее положение в ряде зон свободного перетока первой ценовой зоны оптового рынка. В случае установления вины организации грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.



К участию в деле в качестве лица, располагающего сведениями, привлечена ассоциация "НП Совет рынка".



Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 субъектах РФ. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал.ч.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561731/ Источник: ПРАЙМ ← Компании из Франции, Катара и Японии построят в Узбекистане ТЭС за 1,2 млрд долларов Фондовые индексы США колеблются, доходность гособлигаций и нефть снизились → Новости net.finam.ru