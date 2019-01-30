«Нефть России», 19.11.21, Москва, 19:34 катарской Nebras Power ("Небрас пауэр"), и японской Sojitz Corporation ("Соджитс корпорейшн") построит в городе Ширине Сырдарьинской области Узбекистана ТЭС мощностью 1 600 МВт за 1,2 млрд долларов. Об этом в пятницу сообщило министерство инвестиций и внешней торговли республики.



"Победителем по проекту строительства ТЭС объявлен консорциум компаний EDF, Nebras Power, Sojitz Corporation (Франция, Катар, Япония) с тарифом 3,367 центов США за 1 кВт/ч выработанной электроэнергии", - говорится в сообщении. Отмечается, что "сумма привлекаемых инвестиций для реализации проекта оценивается в 1,2 млрд долларов".



Ожидается, что ТЭС будет введена в эксплуатацию к середине 2025 года. Запуск электростанции позволит обеспечить выработку 12 млрд кВт/ч электроэнергии в год, указали в ведомстве. Кроме того, реализация проекта поможет Узбекистану в достижении поставленных целей по увеличению объема электроэнергии, обеспечении 1,5 млн домохозяйств дополнительной электроэнергией, а также позволит создать до 1 тысячи новых рабочих мест во время строительства и 50 - в период эксплуатации.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561730/ Источник: "ТАСС" ← "Роснефть" и "Юганскнефтегаз" примут участие в аукционе на участок Лемпинский - 2 в ХМАО Следующее заседание ФАС по делу "Т Плюс" пройдет 10 декабря → Новости net.finam.ru