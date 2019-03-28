«Нефть России», 19.11.21, Москва, 19:26 "Роснефть" и ее дочернее предприятие "РН - Юганскнефтегаз" подали заявки на участие в аукционе на участок недр Лемпинский - 2 с запасами 6,26 млн т нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), который расположен в зоне лицензионной деятельности "Роснефти". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роснедр.



"Заявки на участие поступили от ПАО "НК "Роснефть" и ООО "РН - Юганскнефтегаз", - отметили в ведомстве.



Аукцион состоится 14 декабря 2021 года. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 1,595 млрд рублей.



Как следует из пояснительной документации к проведению аукциона, участок расположен на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 77 км к юго-западу от города Нефтеюганска. Он относится к Салымскому нефтегазоносному району Фроловской нефтегазоносной области.



В пределах границ участка действует лицензия на право пользования недрами Салымского участка, который разрабатывает "Роснефть" по лицензии, действующей до конца 2100 года. Лемпинский - 2 также граничит с участками Восточно-Шапшинский - 2, Приразломный, Северо-Салымский, Правдинский и поисковым участком Северо-Петелинский. С юго-восточной стороны Лемпинский - 2 граничит с участком Южно-Владигорский (недропользователь - ООО "ЮжноВладигорский").



Запасы нефти участка по категории В1 оцениваются в 6,263 млн тонн, по категории В2 - 8,685 млн тонн, по категории Д1 - 11,9 млн тонн. Площадь участка недр составляет 1 640 кв км.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561729/