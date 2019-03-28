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Новости oilru.com


 
Роснефть

"Роснефть" и "Юганскнефтегаз" примут участие в аукционе на участок Лемпинский - 2 в ХМАО

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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 19:26    "Роснефть" и ее дочернее предприятие "РН - Юганскнефтегаз" подали заявки на участие в аукционе на участок недр Лемпинский - 2 с запасами 6,26 млн т нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), который расположен в зоне лицензионной деятельности "Роснефти". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роснедр.
 
"Заявки на участие поступили от ПАО "НК "Роснефть" и ООО "РН - Юганскнефтегаз", - отметили в ведомстве.
 
Аукцион состоится 14 декабря 2021 года. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 1,595 млрд рублей.
 
Как следует из пояснительной документации к проведению аукциона, участок расположен на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 77 км к юго-западу от города Нефтеюганска. Он относится к Салымскому нефтегазоносному району Фроловской нефтегазоносной области.
 
В пределах границ участка действует лицензия на право пользования недрами Салымского участка, который разрабатывает "Роснефть" по лицензии, действующей до конца 2100 года. Лемпинский - 2 также граничит с участками Восточно-Шапшинский - 2, Приразломный, Северо-Салымский, Правдинский и поисковым участком Северо-Петелинский. С юго-восточной стороны Лемпинский - 2 граничит с участком Южно-Владигорский (недропользователь - ООО "ЮжноВладигорский").
 
Запасы нефти участка по категории В1 оцениваются в 6,263 млн тонн, по категории В2 - 8,685 млн тонн, по категории Д1 - 11,9 млн тонн. Площадь участка недр составляет 1 640 кв км.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561729/

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"Роснефть" и "Юганскнефтегаз" примут участие в аукционе на участок Лемпинский - 2 в ХМАО

«Нефть России», 19.11.21, Москва, 19:26   "Роснефть" и ее дочернее предприятие "РН - Юганскнефтегаз" подали заявки на участие в аукционе на участок недр Лемпинский - 2 с запасами 6,26 млн т нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), который расположен в зоне лицензионной деятельности "Роснефти". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роснедр.
 
"Заявки на участие поступили от ПАО "НК "Роснефть" и ООО "РН - Юганскнефтегаз", - отметили в ведомстве.
 
Аукцион состоится 14 декабря 2021 года. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет 1,595 млрд рублей.
 
Как следует из пояснительной документации к проведению аукциона, участок расположен на территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в 77 км к юго-западу от города Нефтеюганска. Он относится к Салымскому нефтегазоносному району Фроловской нефтегазоносной области.
 
В пределах границ участка действует лицензия на право пользования недрами Салымского участка, который разрабатывает "Роснефть" по лицензии, действующей до конца 2100 года. Лемпинский - 2 также граничит с участками Восточно-Шапшинский - 2, Приразломный, Северо-Салымский, Правдинский и поисковым участком Северо-Петелинский. С юго-восточной стороны Лемпинский - 2 граничит с участком Южно-Владигорский (недропользователь - ООО "ЮжноВладигорский").
 
Запасы нефти участка по категории В1 оцениваются в 6,263 млн тонн, по категории В2 - 8,685 млн тонн, по категории Д1 - 11,9 млн тонн. Площадь участка недр составляет 1 640 кв км.
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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