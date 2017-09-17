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Альтернативная энергия
Четыре компании подали заявки на отбор проектов строительства электростанций в Дагестане
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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 19:19 Продажа электроэнергии будет осуществляться на розничном рынке
Четыре компании заявили свои проекты на конкурс по строительству в Дагестане генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ региона.
"Всего в ведомство поступили четыре заявки на участие в отборе: от ООО "Юнигрин Регион", от ООО "ГидроЭнерджи", от ООО "Махачкалинская ВЭС", от ООО "Чистая энергия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявки должны соответствовать требованиям предельного годового объема производства электрической энергии, доступного к отбору - 5 606 МВт*ч/ год.
Конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству в Дагестане ВИЭ является одним из инструментов повышения энергетической безопасности и достижения целевых показателей повышения энергетической эффективности. В отношении отобранных проектов продажа электроэнергии планирует осуществляться на розничном рынке и будет включена в схему и программу развития электроэнергетики региона.