«Нефть России», 19.11.21, Москва, 19:19 Продажа электроэнергии будет осуществляться на розничном рынке



Четыре компании заявили свои проекты на конкурс по строительству в Дагестане генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ региона.



"Всего в ведомство поступили четыре заявки на участие в отборе: от ООО "Юнигрин Регион", от ООО "ГидроЭнерджи", от ООО "Махачкалинская ВЭС", от ООО "Чистая энергия", - говорится в сообщении.



Отмечается, что заявки должны соответствовать требованиям предельного годового объема производства электрической энергии, доступного к отбору - 5 606 МВт*ч/ год.



Конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству в Дагестане ВИЭ является одним из инструментов повышения энергетической безопасности и достижения целевых показателей повышения энергетической эффективности. В отношении отобранных проектов продажа электроэнергии планирует осуществляться на розничном рынке и будет включена в схему и программу развития электроэнергетики региона.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561728/ Источник: ТАСС ← Российский рынок акций упал почти на 2% на внешнем негативе "Роснефть" и "Юганскнефтегаз" примут участие в аукционе на участок Лемпинский - 2 в ХМАО → Новости net.finam.ru