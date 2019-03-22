«Нефть России», 19.11.21, Москва, 16:16 В этом году также отмечен рекордный ввод в эксплуатацию жилых домов



Рынка труда в России по данным на ноябрь восстановился, а уровень безработицы достиг докризисного уровня. Такие выводы содержатся в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), опубликованном в пятницу.



"Среди позитивных факторов можно отметить восстановление рынка труда и возврат безработицы на предкризисный уровень. Несмотря на замедление роста в строительстве, в целом за три квартала текущего года отмечен рекордный ввод в действие жилых домов - 62,7 млн м2 (до этого максимальное значение было отмечено в январе-сентябре 2015 года - 52,4 млн. м2). В октябре 2021 года отмечен максимальный грузооборот железнодорожного транспорта (231 млрд тонно-км) начиная с марта 2019 года, связанный в том числе с ростом перевозок экспортных грузов в порты (прежде всего угля, нефтяных грузов, черных металлов, удобрений)", - говорится в сообщении.



Ученые отмечают, что данные на начало ноября 2021 года свидетельствуют о некотором оживлении российской экономики в сентябре после летней паузы. Отчасти ускорение экономического роста в сентябре, как пишут сотрудники ИНП РАН, было связано с действием краткосрочных факторов (разовые социальные выплаты, рост выработки электроэнергии и тепла на фоне сентябрьского похолодания).



При этом значимым негативным фактором, который должен проявиться в статистических показателях по итогам октября-ноября и сохранит свое влияние до конца года, является сложная эпидемическая ситуация во многих регионах РФ. Как пишут ученые, это вынуждает местные власти ограничивать экономическую активность. Продолжающийся рост потребительских цен (плюс 8,1% в октябре год к году) также не будет способствовать росту потребления домохозяйств, добавили в ИНП РАН.



Краткосрочный прогноз ИНП РАН построен на модели временных рядов, которая включает более 100 высокочастотных индикаторов, описывающих макроэкономические тенденции в российской экономике, а также динамику внутренних и мировых цен на отдельные товары. Основная задача краткосрочного прогноза ИНП РАН - предварительная оценка динамики ВВП и прогноз темпов экономического роста в России в ближайшие кварталы.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561720/ Источник: ТАСС ← "Арктика" и "50 лет Победы" в декабре присоединятся к проводке на Северном морском пути Итоги недели: макроэкономика, нефть, драгметаллы → Новости net.finam.ru