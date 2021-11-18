«Нефть России», 19.11.21, Москва, 16:47



Макроэкономика: Неделя выдалась эмоциональной



Рынок акций США и валютный сектор нервничают: в ближайшее время должен быть назначен преемник председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла или переназначен он сам. Вероятная кандидатура - Лаэль Брейнард, но там четко «ястребиный» настрой с готовностью быстро повышать ставку. Если глава ФРС действительно сменится в скором времени, то рыночные эмоции накроют всех с головой.



Рынок нефти: Снижение цен на нефть усилилось



На этой неделе рынок пережил два значительных падения цен: из-за информации о том, что США ведут переговоры по продаже нефти из своего стратегического запаса, а также по причине уже производимых продаж из стратегических резервов Китая. Тем временем представители ОПЕК+ заверяют рынок, что добыча нефти сверх запланированных квот в 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно увеличиваться не будет. Однако рынок опасается, что на встрече в начале декабря альянс под давлением США и Китая может дрогнуть, и квоты будут увеличены. Нефть Brent пока останется в коридоре $76-82 за баррель.



Рынок драгметаллов: Непростое время для золота и серебра



Тройская унция золота штурмовала новый локальный максимум на уровне $1879,50, однако закрепиться там не смогла и скорректировалась. Рынок реагирует на показатели доходности десятилетних гособлигаций США и совсем не боится сильных позиций доллара, и это необычно. Сейчас золото закрепилось в боковом диапазоне $1851-1873, и без новых биржевых движений оттуда вряд ли выйдет. Серебро потеряло за неделю 2% на фоне опасений, что промышленное производство в Азии замедляется и может сократить потребность в металле. Унция серебра стоит $24,90, техническая картина допускает снижение к $24,21.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561721/ Источник: Альпари ← Уровень безработицы в РФ достиг допандемийного показателя Кабмин РФ дал поручения по контролю за прохождением отопительного сезона → Новости net.finam.ru