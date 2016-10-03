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"Арктика" и "50 лет Победы" в декабре присоединятся к проводке на Северном морском пути

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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 16:11    Усилий действующих трех атомоходов недостаточно - на СМП скопилось большое количество судов в очереди на проводку
 
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" и атомоход "50 лет Победы" приступят к проводке судов по Северному морскому пути (СМП) в декабре. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом").
 
В настоящее время в акватории СМП работают три атомных ледокола: "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач" (все три входят в состав Атомфлота). Однако, судя по ситуации, сложившейся в восточной части СМП, усилий этих трех атомоходов не достаточно - там скопилось достаточно большое количество судов, ожидающих своей очереди на проводку.
 
По словам директора по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонида Ирлицы, сегодня ледовая обстановка не позволяет обеспечивать проводки судов в составе караванов с запада на восток. Возможна только ледокольная проводка на буксире. "В связи с этим для эффективного использования акватории Севморпути участникам судоходства необходимо уделить больше внимания выбору судов для работы в последние месяцы летне-осенней навигации и своевременно координировать деятельность со Штабом морских операций", - рекомендует Ирлица.
 
Как отмечается в пресс-релизе Атомфота, благоприятная ледовая обстановка предыдущих лет исказила у некоторых судовладельцев представление о работе в акватории Севморпути в восточном направлении. В то же время согласно приказу Министерства транспорта РФ от 13 октября 2015 г. № 298 "Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Певек" в п. 8 указано: "Навигация в морском порту осуществляется в период с июля по октябрь. В случае благоприятной ледовой обстановки период навигации может быть расширен".
 
20 ноября атомный ледокол "Вайгач" завершит транзитную проводку каравана из пяти теплоходов - Uhl Fusion, Golden Pearl, Golden Suek, Nordic Qinngua, Nordic Nuluujaak. В районе мыса Дежнева (крайняя восточная точка СМП) суда начнут движение без ледокольной проводки. "Вайгач" после завершения операции проследует к рейду порта Певек, где будет сформирован караван из трех судов ("РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов") для дальнейшей проводки в западном направлении. В районе Новосибирских островов к ним присоединятся теплоходы Kumpula, "Селенга", "Владимир Русанов", "Северный проект", "Механик Пустошный".
 
"Впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути начался на две недели раньше, - подчеркнул генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка. - Но фактически уже с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно. Несмотря на это, предприятие выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает безопасное мореплавание в акватории Севморпути".Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561719/

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"Арктика" и "50 лет Победы" в декабре присоединятся к проводке на Северном морском пути

«Нефть России», 19.11.21, Москва, 16:11   Усилий действующих трех атомоходов недостаточно - на СМП скопилось большое количество судов в очереди на проводку
 
Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" и атомоход "50 лет Победы" приступят к проводке судов по Северному морскому пути (СМП) в декабре. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом").
 
В настоящее время в акватории СМП работают три атомных ледокола: "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач" (все три входят в состав Атомфлота). Однако, судя по ситуации, сложившейся в восточной части СМП, усилий этих трех атомоходов не достаточно - там скопилось достаточно большое количество судов, ожидающих своей очереди на проводку.
 
По словам директора по судоходству ФГУП "Атомфлот" Леонида Ирлицы, сегодня ледовая обстановка не позволяет обеспечивать проводки судов в составе караванов с запада на восток. Возможна только ледокольная проводка на буксире. "В связи с этим для эффективного использования акватории Севморпути участникам судоходства необходимо уделить больше внимания выбору судов для работы в последние месяцы летне-осенней навигации и своевременно координировать деятельность со Штабом морских операций", - рекомендует Ирлица.
 
Как отмечается в пресс-релизе Атомфота, благоприятная ледовая обстановка предыдущих лет исказила у некоторых судовладельцев представление о работе в акватории Севморпути в восточном направлении. В то же время согласно приказу Министерства транспорта РФ от 13 октября 2015 г. № 298 "Об утверждении обязательных постановлений в морском порту Певек" в п. 8 указано: "Навигация в морском порту осуществляется в период с июля по октябрь. В случае благоприятной ледовой обстановки период навигации может быть расширен".
 
20 ноября атомный ледокол "Вайгач" завершит транзитную проводку каравана из пяти теплоходов - Uhl Fusion, Golden Pearl, Golden Suek, Nordic Qinngua, Nordic Nuluujaak. В районе мыса Дежнева (крайняя восточная точка СМП) суда начнут движение без ледокольной проводки. "Вайгач" после завершения операции проследует к рейду порта Певек, где будет сформирован караван из трех судов ("РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов") для дальнейшей проводки в западном направлении. В районе Новосибирских островов к ним присоединятся теплоходы Kumpula, "Селенга", "Владимир Русанов", "Северный проект", "Механик Пустошный".
 
"Впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути начался на две недели раньше, - подчеркнул генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка. - Но фактически уже с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно. Несмотря на это, предприятие выполняет свои контрактные обязательства и обеспечивает безопасное мореплавание в акватории Севморпути".
 


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