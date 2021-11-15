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Цены на нефть

Нефтяные фьючерсы: Цены падают на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе

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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:51    Котировки нефти в пятницу падают. Инвесторы опасаются, что новая вспышка коронавируса в Европе приведет к сокращению спроса на нефть.
 
Власти Австрии в пятницу объявили 10-дневный локдаун в стране. В случае необходимости он может быть продлен еще на 10 дней. Ранее на этой неделе Австрия стала первой европейской страной, ограничившей передвижение невакцинированных людей. Всего в Австрии обе дозы вакцины получило около 65% населения - это один из самых низких показателей в Европе.
 
На этой неделе число новых случаев коронавируса в Австрии и Германии достигло рекордных максимумов. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан неоднократно заявлял о том, что эпидемиологическая обстановка в стране обострилась. Шпан не исключает возможности ввода локдауна, сообщил он на пресс-конференции в пятницу. Власти Германии также обдумывают введение ограничений для невакцинированных граждан.
 
"Последнюю неделю цены на нефть снижаются на фоне пересмотра прогнозов по спросу в сторону понижения. ОПЕК и Международное энергетическое агентство (IEA) предупреждают об избытке предложения в ближайшие месяцы, а США обсуждают возможность совместной реализации нефти из стратегических резервов с Китаем и другими странами", - отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.
 
"С фундаментальной точки зрения, перспективы рынка остаются позитивными. Однако локдауны теперь представляют вполне очевидную угрозу (для цен на нефть), если другие страны последуют примеру Австрии", - считает Эрлам. В настоящий момент вероятность падения цен на нефть в район 75 долларов выше, чем днем ранее, особенно если Германия объявит о введении аналогичных антиковидных мер, добавил он.
 
В четверг цены на нефть восстановились после падения до минимумов почти за 6 недель. Негативная динамика была связана со слухами о том, что Китай может задействовать стратегические резервы. Администрация Байдена призывала другие страны предпринять аналогичные меры, что также содействовало падению цен.
 
Между тем декабрьские фьючерсы на нефть WTI недавно снизились в цене на 3%, или на 2,38 доллара, до 76,63 доллара за баррель. Фьючерсы закрылись в четверг на отметке 79,01 доллара, с повышением на 0,8% после достижения внутридневного минимума 77,08 доллара. Экспирация декабрьских фьючерсов произойдет по окончании торгов в пятницу.
 
Январские фьючерсы на нефть Brent недавно подешевели на 3%, или на 2,47 доллара, до 78,77 доллара за баррель. По итогам сессии четверга контракты подорожали на 1,2% до 81,24 доллара.
 
Декабрьские фьючерсы на бензин снизились в цене на 3% до 2,220 доллара за галлон. Декабрьские фьючерсы на печное топливо потеряли в цене 3,2% до 2,301 доллара за галлон.
 
Декабрьские фьючерсы на природный газ прибавили 1,8% до 5,048 доллара за млн БТЕ.
 
Barbara KollmeyerПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561716/

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Нефтяные фьючерсы: Цены падают на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе

«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:51   Котировки нефти в пятницу падают. Инвесторы опасаются, что новая вспышка коронавируса в Европе приведет к сокращению спроса на нефть.
 
Власти Австрии в пятницу объявили 10-дневный локдаун в стране. В случае необходимости он может быть продлен еще на 10 дней. Ранее на этой неделе Австрия стала первой европейской страной, ограничившей передвижение невакцинированных людей. Всего в Австрии обе дозы вакцины получило около 65% населения - это один из самых низких показателей в Европе.
 
На этой неделе число новых случаев коронавируса в Австрии и Германии достигло рекордных максимумов. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан неоднократно заявлял о том, что эпидемиологическая обстановка в стране обострилась. Шпан не исключает возможности ввода локдауна, сообщил он на пресс-конференции в пятницу. Власти Германии также обдумывают введение ограничений для невакцинированных граждан.
 
"Последнюю неделю цены на нефть снижаются на фоне пересмотра прогнозов по спросу в сторону понижения. ОПЕК и Международное энергетическое агентство (IEA) предупреждают об избытке предложения в ближайшие месяцы, а США обсуждают возможность совместной реализации нефти из стратегических резервов с Китаем и другими странами", - отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.
 
"С фундаментальной точки зрения, перспективы рынка остаются позитивными. Однако локдауны теперь представляют вполне очевидную угрозу (для цен на нефть), если другие страны последуют примеру Австрии", - считает Эрлам. В настоящий момент вероятность падения цен на нефть в район 75 долларов выше, чем днем ранее, особенно если Германия объявит о введении аналогичных антиковидных мер, добавил он.
 
В четверг цены на нефть восстановились после падения до минимумов почти за 6 недель. Негативная динамика была связана со слухами о том, что Китай может задействовать стратегические резервы. Администрация Байдена призывала другие страны предпринять аналогичные меры, что также содействовало падению цен.
 
Между тем декабрьские фьючерсы на нефть WTI недавно снизились в цене на 3%, или на 2,38 доллара, до 76,63 доллара за баррель. Фьючерсы закрылись в четверг на отметке 79,01 доллара, с повышением на 0,8% после достижения внутридневного минимума 77,08 доллара. Экспирация декабрьских фьючерсов произойдет по окончании торгов в пятницу.
 
Январские фьючерсы на нефть Brent недавно подешевели на 3%, или на 2,47 доллара, до 78,77 доллара за баррель. По итогам сессии четверга контракты подорожали на 1,2% до 81,24 доллара.
 
Декабрьские фьючерсы на бензин снизились в цене на 3% до 2,220 доллара за галлон. Декабрьские фьючерсы на печное топливо потеряли в цене 3,2% до 2,301 доллара за галлон.
 
Декабрьские фьючерсы на природный газ прибавили 1,8% до 5,048 доллара за млн БТЕ.
 
Barbara Kollmeyer
 


© 1998 — 2021, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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