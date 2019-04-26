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Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" вернулись к нормальному уровню
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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:56 Поставки нефти из Белоруссии в Польшу вернулись к нормальному уровню. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь оператора польского участка нефтепровода "Дружба" - компании PERN ("ПЕРН") Катажина Красиньская.
"Со вчерашнего дня поставки осуществляются в соответствии с графиком и спросом НПЗ. Нет проблем с поставками", - сказала она, подчеркнув, что "передача нефти вернулась к нормальному уровню".
В период с 17 по 19 ноября "Транснефть" на трое суток ограничила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за начавшегося внепланового ремонта на одной из веток трубопровода. Компания PERN была об этом проинформирована.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
PERN осуществляет функции оператора польского участка трубопровода и управляет сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.