«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:56 Поставки нефти из Белоруссии в Польшу вернулись к нормальному уровню. Об этом сообщила в пятницу журналистам пресс-секретарь оператора польского участка нефтепровода "Дружба" - компании PERN ("ПЕРН") Катажина Красиньская.



"Со вчерашнего дня поставки осуществляются в соответствии с графиком и спросом НПЗ. Нет проблем с поставками", - сказала она, подчеркнув, что "передача нефти вернулась к нормальному уровню".



В период с 17 по 19 ноября "Транснефть" на трое суток ограничила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за начавшегося внепланового ремонта на одной из веток трубопровода. Компания PERN была об этом проинформирована.



Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.



PERN осуществляет функции оператора польского участка трубопровода и управляет сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км, а также располагает хранилищами объемом 3,5 млн кубометров и нефтяным портом в Гданьске мощностью 40 млн тонн нефти в год. PERN осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561717/ Источник: ТАСС ← Нефтяные фьючерсы: Цены падают на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Европе Вучич обсудил с "Росатомом" создание Центра инновационных технологий → Новости net.finam.ru