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Месторождения

В Ираке дали прогноз по добыче на "Западной Курне 2" к 2027 году

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«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:45    Нефтедобыча на иракском месторождении "Западная Курна 2", разрабатываемом российским концерном "Лукойл", к 2027 году должна выйти на уровень 800 тысяч баррелей в день, сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар.
 
"Месторождение "Западная Курна 2" - одно из крупнейших в Ираке… Как ожидается, максимальный уровень производства в 2027 году составит 800 тысяч баррелей", - сообщил министр в пятницу иракскому информационному агентству INA.
 
Абд аль-Джаббар подчеркнул, что "Западная Курна 2" считается "одним из самых перспективных нефтяных месторождений" в стране, в том числе за счет высокого качества добываемого сырья. "Следующим шагом министерства станет создание крупных проектов на этом месторождении, чтобы выйти на производство второго миллиарда (баррелей нефти - ред.)", - сказал он.
 
Миннефти Ирака 11 ноября сообщало, что совокупный объем нефтедобычи на "Западной Курне 2" составил 1 миллиард баррелей.
 
По словам министра, "еще одним проектом, над которым будет работать "Лукойл", станет Блок 10, где будет осуществляться тестовая коммерческая добыча". "Это станет одним из важнейших факторов обеспечения стабильных поставок нефти и газа", - указал глава ведомства.
 
Ранее в ноябре глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания подготовила дополнительное соглашение по проекту для улучшения его экономической эффективности, и выход на "полку" по добыче на "Западной Курне 2" 800 тысяч баррелей в сутки будет зависеть от подписания этого соглашения с правительством Ирака. Одновременно компания ведет работу по возможному увеличению добычи на проекте за счет исследований качества нефти на формации Ямама.
 
В августе вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами "Лукойла" Павел Жданов сообщал, что компания сохраняет планы по достижению добычи в 800 тысяч баррелей в сутки к 2030 году.
 
"Лукойл" подписал договор на разработку и добычу на "Западной Курне 2" в 2010 году, коммерческая добыча нефти на месторождении была начата через четыре года. Сначала суточная добыча составляла 120 тысяч баррелей, а к концу 2014 года выросла до 380 тысяч баррелей в сутки. Новый план разработки месторождения был подписан в 2018 году и составил 800 тысяч баррелей в сутки. Однако из-за соглашения ОПЕК+ добыча с 1 мая 2020 года снизилась, а с октября того же года постепенно восстанавливается.
 
"Лукойлу" в проекте "Западная Курна 2" принадлежит 75%, государственной иракской North Oil Company — 25%. Также в проекте задействована иракская South Oil Company, распределяющая от лица Ирака нефть проекта между его участниками в счет возмещения затрат и вознаграждения.
 
"Западная Курна 2" является одним из крупнейших месторождений в мире. В 120 километрах от него расположен Блок 10 площадью 5,8 тысячи квадратных километров. В пределах блока в 2016 году "Лукойл" открыл месторождение Эриду. Это открытие стало крупнейшим в иракском нефтяном секторе за последние 20 лет.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561715/

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В Ираке дали прогноз по добыче на "Западной Курне 2" к 2027 году

«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:45   Нефтедобыча на иракском месторождении "Западная Курна 2", разрабатываемом российским концерном "Лукойл", к 2027 году должна выйти на уровень 800 тысяч баррелей в день, сообщил министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар.
 
"Месторождение "Западная Курна 2" - одно из крупнейших в Ираке… Как ожидается, максимальный уровень производства в 2027 году составит 800 тысяч баррелей", - сообщил министр в пятницу иракскому информационному агентству INA.
 
Абд аль-Джаббар подчеркнул, что "Западная Курна 2" считается "одним из самых перспективных нефтяных месторождений" в стране, в том числе за счет высокого качества добываемого сырья. "Следующим шагом министерства станет создание крупных проектов на этом месторождении, чтобы выйти на производство второго миллиарда (баррелей нефти - ред.)", - сказал он.
 
Миннефти Ирака 11 ноября сообщало, что совокупный объем нефтедобычи на "Западной Курне 2" составил 1 миллиард баррелей.
 
По словам министра, "еще одним проектом, над которым будет работать "Лукойл", станет Блок 10, где будет осуществляться тестовая коммерческая добыча". "Это станет одним из важнейших факторов обеспечения стабильных поставок нефти и газа", - указал глава ведомства.
 
Ранее в ноябре глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания подготовила дополнительное соглашение по проекту для улучшения его экономической эффективности, и выход на "полку" по добыче на "Западной Курне 2" 800 тысяч баррелей в сутки будет зависеть от подписания этого соглашения с правительством Ирака. Одновременно компания ведет работу по возможному увеличению добычи на проекте за счет исследований качества нефти на формации Ямама.
 
В августе вице-президент по корпоративному развитию и работе с инвесторами "Лукойла" Павел Жданов сообщал, что компания сохраняет планы по достижению добычи в 800 тысяч баррелей в сутки к 2030 году.
 
"Лукойл" подписал договор на разработку и добычу на "Западной Курне 2" в 2010 году, коммерческая добыча нефти на месторождении была начата через четыре года. Сначала суточная добыча составляла 120 тысяч баррелей, а к концу 2014 года выросла до 380 тысяч баррелей в сутки. Новый план разработки месторождения был подписан в 2018 году и составил 800 тысяч баррелей в сутки. Однако из-за соглашения ОПЕК+ добыча с 1 мая 2020 года снизилась, а с октября того же года постепенно восстанавливается.
 
"Лукойлу" в проекте "Западная Курна 2" принадлежит 75%, государственной иракской North Oil Company — 25%. Также в проекте задействована иракская South Oil Company, распределяющая от лица Ирака нефть проекта между его участниками в счет возмещения затрат и вознаграждения.
 
"Западная Курна 2" является одним из крупнейших месторождений в мире. В 120 километрах от него расположен Блок 10 площадью 5,8 тысячи квадратных километров. В пределах блока в 2016 году "Лукойл" открыл месторождение Эриду. Это открытие стало крупнейшим в иракском нефтяном секторе за последние 20 лет.
 


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