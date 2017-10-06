«Нефть России», 19.11.21, Москва, 15:37 Проекты по подключению Молдавии к европейской энергетической системе не преследуют цель отсоединения от энергосистем на Востоке. Об этом президент республики Майя Санду заявила на пресс-конференции в пятницу, комментируя журналистам высказывание министра энергетики Украины Германа Галущенко.



"Молдова стремится подключиться к общеевропейской энергетической системе. Однако это не означает, что мы перестанем покупать энергию на Востоке. У нас появится возможность также покупать ее на Западе. Это наша цель", - объяснила она.



Днем ранее Галущенко заявил, что обсудил в Киеве с вице-премьером Молдавии, министром инфраструктуры и регионального развития Андреем Спыну вопросы синхронизации энергосистем двух стран с европейской континентальной сетью ENTSO-E, а также возможность отсоединения от энергосистем РФ и Белоруссии.



В мае 2021 года Украина заявила об отказе от закупок электроэнергии в России и Белоруссии. Запрет действовал до 1 ноября, но Киев объявил о планах перевести в 2022 году энергосистему Украины на изолированный режим работы, а в 2023 году - стать частью европейской системы ENTSO-E. Однако в условиях жесткой нехватки угля и простаивания значительной части ТЭС и ТЭЦ Киев осенью возобновил поставки электроэнергии из Белоруссии.



В конце октября на аукционе НЭК "Укрэнерго" восемь компаний выкупили доступную мощность для импорта в ноябре электроэнергии из России в объеме 2 200 МВт, а оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Белоруссии. 2 ноября Белоруссия предоставила Украине около 3 500 МВт ч аварийной помощи из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме. Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября и продолжались по 17 ноября. Мощность поставок составляла 415 МВт ч.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561714/ Источник: ТАСС ← Ядерное оружие США может попасть в Восточную Европу, если от него откажется Берлин В Ираке дали прогноз по добыче на "Западной Курне 2" к 2027 году → Новости net.finam.ru