«Нефть России», 27.11.18, Москва, 13:43 Минэнерго по итогам инвентаризации месторождений в 2019 г. может предложить меры по ускорению разработки участков на шельфе РФ, сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.



"Сейчас мы по поручению председателя правительства проводим инвентаризацию льгот, инвентаризацию экономики добычи нефти на различных месторождениях, в том числе будем смотреть на шельфовые проекты. И я думаю, что по результатам этой работы в следующем году мы, возможно, предложим новый комплекс стимулирующих мер, для того чтобы можно было ускорить разработку", - сказал Сорокин, выступая на конференции "Освоение ресурсов нефти и газа российского шельфа: Арктика и Дальний Восток".



Он отметил, что разработка месторождений на шельфе РФ прежде всего должна быть экономически эффективной.



"В какой-то степени это может потребовать дополнительного стимулирования не только самой добычи, но и технологического развития", - сказал Сорокин.



Минэнерго ожидает рост добычи нефти на континентальном шельфе Арктики в РФ до 9-11 млн тонн к 2035 г., газа - до 15 млрд куб. м к 2035 г., сообщалось во вторник в презентации Сорокина.



Ранее Минприроды и Минэнерго представили в правительство "дорожную карту" по проведению инвентаризации месторождений. Планируется, что в следующем году на основании инвентаризации должен быть выработан систематизированный перечень преференций для стимулирования добычи нефти, в том числе трудноизвлекаемых запасов.



Вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что правительство и нефтекомпании должны будут заключать инвестиционное соглашение, в котором будут прописаны обязательства и сроки освоения месторождений.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558881/ Источник: Вести ← Эксперты: нефть замерла в ожидании решения ОПЕК+ Кудрин заявил, что российская экономика попала в "застойную яму" → Новости net.finam.ru