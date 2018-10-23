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Экономика

Кудрин заявил, что российская экономика попала в "застойную яму"

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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 13:55     Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что, судя по темпам роста, российская экономика попала в "серьезную застойную яму" впервые с послевоенных лет.

"Вообще, я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста (экономики - ИФ) - 1%, нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную такую застойную яму, серьезную",- сказал Кудрин на пленарном заседании Международного форума финансового университета "Как попасть в пятёрку" во вторник.
 
"И сегодня общий потенциал роста, даже вот в эти успешные годы, которые дают некоторый небольшой темп роста нашей экономики, это (всего) 1,6-1,8%. А в этом году, наверное, будет примерно 1,6% - ниже официального прогноза", - добавил он.
 
Кудрин напомнил, что правительство недавно снизило прогноз в этом году с 2,1% до 1,8, но "будет еще ниже".
 
"При том, что цена за нефть увеличилась в два раза, то есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, уже даже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста", - сказал глава СП.
 
В таких условиях, отметил он, "понятно, что нужны другие драйверы нашей экономики". По его словам, в предыдущий президентский цикл, в 2012 году, шла большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. "Этого не произошло", - констатировал Кудрин.
 
Позже в твиттере глава СП РФ уточнил, что все-таки пропустил еще один период застоя в экономике, предшествующий текущему.
 
"После МВ2 (Второй мирой войны - ИФ) у России не было такого длинноного периода с таким низким темпом роста - за исключением 1990-1998 годов, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал", - написал Кудрин.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/558882/

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Кудрин заявил, что российская экономика попала в "застойную яму"

«Нефть России», 27.11.18, Москва, 13:55    Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что, судя по темпам роста, российская экономика попала в "серьезную застойную яму" впервые с послевоенных лет.

"Вообще, я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста (экономики - ИФ) - 1%, нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную такую застойную яму, серьезную",- сказал Кудрин на пленарном заседании Международного форума финансового университета "Как попасть в пятёрку" во вторник.
 
"И сегодня общий потенциал роста, даже вот в эти успешные годы, которые дают некоторый небольшой темп роста нашей экономики, это (всего) 1,6-1,8%. А в этом году, наверное, будет примерно 1,6% - ниже официального прогноза", - добавил он.
 
Кудрин напомнил, что правительство недавно снизило прогноз в этом году с 2,1% до 1,8, но "будет еще ниже".
 
"При том, что цена за нефть увеличилась в два раза, то есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, уже даже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста", - сказал глава СП.
 
В таких условиях, отметил он, "понятно, что нужны другие драйверы нашей экономики". По его словам, в предыдущий президентский цикл, в 2012 году, шла большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. "Этого не произошло", - констатировал Кудрин.
 
Позже в твиттере глава СП РФ уточнил, что все-таки пропустил еще один период застоя в экономике, предшествующий текущему.
 
"После МВ2 (Второй мирой войны - ИФ) у России не было такого длинноного периода с таким низким темпом роста - за исключением 1990-1998 годов, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал", - написал Кудрин.
 


© 1998 — 2018, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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