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Эксперты: нефть замерла в ожидании решения ОПЕК+
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«Нефть России», 27.11.18, Москва, 11:08 Падение цены нефти, которая с начала октября потеряла в цене более 30%, скорее всего, остановилось, считают опрошенные ТАСС эксперты. В ближайшей перспективе движение котировок будет определять предстоящее в Вене в начале декабря заседание ОПЕК+. От встречи рынок ждет решения об ограничении добычи, чтобы избежать сценария 2014 года.
Осень на рынке нефти началась с волатильности. Достигнув к началу октября максимальных за четыре года уровней - почти $86 за баррель - стоимость нефти перешла к стремительному падению и к 26 ноября достигла отметки в $60 за баррель.
"Нефть росла, потому что в преддверии санкций рынок опасался дефицита, но поскольку этого не произошло, то инвесторы стали фиксировать длинные позиции. Тем самым они дали старт провалу цены", - объясняет аналитик Финама Алексей Калачев.
Сильная коррекция связана в том числе и с неоднозначными сигналами со стороны ОПЕК+, добавляет аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. "Сначала в ОПЕК+ вроде говорили о том, что нужно прийти к ограничению и даже сокращению добычи. Но по факту договоренностей на встрече 11 ноября не было достигнуто. И никакой конкретики мы не услышали", - говорит он.
Кроме того, санкции против Ирана оказались не настолько жесткими, как ожидалось, ведь США фактически сохранили Ирану возможность экспортировать нефть своим крупнейшим покупателям - Индии, Китаю, а также другим азиатским и европейским странам, напоминают эксперты.
В целом, по их мнению, волатильность на рынке больше объясняется словесными интервенциями, которые и приводят к спекулятивным операциям. "Нефть - это финансовый инструмент, который фундаментальными факторами хорошо, если на 50% объясняется. Как мы знаем, в основном она реагирует на высказывания политиков в Twitter и прочее", - замечает Полищук.
Впрочем, по мнению аналитиков, сейчас эти факторы похоже отыграны и дальнейшее внимание рынка будет приковано к решению ОПЕК и России, которые ведут консультации о том, нужно ли сокращать добычу в 2019 году. "Сейчас рынок ждет заседания ОПЕК+ в Вене [6-7 декабря]", - считает Полищук.
Быть или не быть сокращению
Эксперты сходятся во мнении о том, что принципиальное решение о политике в добыче нефти, скорее всего, будет приниматься еще до Вены - на встрече Большой двадцатки в Аргентине. Там, как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин может обсудить вопросы нефтяного сотрудничества с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. На саммите будут присутствовать и министры энергетики двух стран - Александр Новак и Халед аль-Фалех.
"Если в Аргентине удастся договориться о базовых позициях, то тогда можно рассчитывать на решение о сокращении в Вене. Если нет, то предварительная работа только начнется в декабре", - рассуждает аналитик Финама.
Рынок все же склоняется к тому, что сокращение добычи будет, считает директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково Татьяна Митрова. Поддерживать цену нефти сейчас будут и такие факторы как показатель коммерческих запасов стран ОЭСР, который все еще находится ниже пятилетнего среднего уровня, а также ожидания падения добычи в Иране и Венесуэле, перечисляет она.
"Думаю, какое-то ограничение они все-таки примут. Вряд ли будут сокращать, просто на просто выставят планку, плюс минус к текущим уровням. Цена всех устраивает, загонять ее вверх, по-моему, они не планируют", - считает Полищук из Райффайзенбанка.
Реакция рынка на решение ОПЕК+ будет зависеть от того, насколько страны - экспортеры будут готовы снижать добычу, считают аналитики. "Если, например, реально на миллион сократят, то цена может уйти выше $70", - полагает Полищук.
При этом для России вопрос об ограничении добычи совсем не простой, соглашаются аналитики. "В краткосрочном периоде сократить можно, ограничить потолок добычи - тоже. В целом снижать не в наших интересах. Технологически это тоже нелегко, как, например, для Саудовской Аравии", - добавил Калачев.
Митрова из Сколково напоминает, что другим аспектом решения о сокращении для России является сложная ситуация на внутреннем рынке топлива. Привязка цен на бензин к нефтяным котировкам оказалась болезненной для российских потребителей в этом году, напоминает она.