«Нефть России», 23.09.19, Москва, 00:01 Ученые Финансового университета при правительстве России предложили ввести "индекс самогона" для оценки экономического положения в стране. Об этом в воскресенье сообщила "Российская газета" со ссылкой на исследование Института социально-экономических исследований при университете.



По словам директора института Алексея Зубца, ученые выявили определенную связь между потреблением самодельного алкоголя и экономическим положением граждан. "По мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с дорогого легального алкоголя на более дешевую продукцию собственного производства или алкоголь, продающийся на "черном" рынке, , - пояснил он. - Соответственно, рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан".



Зубец отметил, что его организация собирается ввести "индекс производства самогона", который станет одним из показателей экономического кризиса.



Исследование Института социально-экономических исследований также показало, что уровень производства самодельного алкоголя и торговли им в России за последний год практически не вырос. Только 4,5% опрошенных жителей городов с населением более 250 тыс. человек сообщили об известных им случаях изготовления алкоголя в домашних условиях, и лишь 1% - о случаях торговли самогоном. При этом чаще всего изготовлением самогона занимаются жители Саранска, Астрахани, Ульяновска, Липецка и Новороссийска.



Анализ результатов опроса также указал на признаки сокращения объема производства и торговли крепким самодельным алкоголем в России.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561783/ Источник: "ТАСС" ← "Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на пять лет Новости net.finam.ru