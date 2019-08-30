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Куда уходят санкции: как Россия стала самым надежным заемщиком из EM
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«Нефть России», 20.09.19, Москва, 08:55 Времена изменились. Санкционная угроза больше не воспринимается рынком всерьез. Россия впервые оценивается инвесторами как более надежный заемщик, чем другие emerging markets.
Политика мировых ЦБ, которые запускают все новые и новые стимулы, а также снижение ставок регуляторами стран с развивающейся экономикой привели к изменению оценки риска со стороны инвесторов.
Так, например, если раньше в цену российских облигаций и других активов закладывалась так называемая санкционная премия, то сейчас она ушла.
Страховка от дефолта России - кредитно-дефолтные свопы - опустилась до уровня 75 пунктов, что почти вдвое ниже уровней начала года и является фактически рекордным минимумом для России.
Чтобы застраховать инвестиции в российские облигации на $10 млн, потребуется всего $75 тыс. К тому же исходя из стоимости CDS можно сделать вывод, что инвесторы оценивают Россию как более надежного заемщика, чем любую другую страну с развивающейся экономикой.
Такого не было еще никогда.
Любопытно также отметить, что даже страны с рейтингом выше, чем у России, имеют более дорогую страховку от дефолта, например Мексика и Индонезия, у которых CDS торгуются по 101 и 76 пунктов соответственно.
Впрочем, есть и объективные причины. Россия имеет очень низкий внешний долг - меньше, чем объем резервов. Кроме того, высокие цены на нефть и жесткая бюджетная политика обеспечивают нашей страны профицит бюджета.
Напомним также, что в 2014 г. после введения санкций CDS на Россию достигали максимума за всю историю - 600 пунктов. Тогда на валютном и долговом рынках РФ царил настоящий хаос: рубль обесценился вдвое, а ОФЗ торговались с доходностью 15-17%.
Рубль в последние годы чувствует себя более-менее стабильно, а вот ОФЗ стали фаворитом инвесторов, особенно в этом году.
Индекс гособлигаций РФ находится на своих исторических максимумах: непрерывный рост наблюдается с самого начала года.
Если в следующем году рейтинговое агентство S&P 500 повысит оценку российских бумаг, то бонды станут оцениваться как еще более надежные.