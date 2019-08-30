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Инвестиции, финансы

Куда уходят санкции: как Россия стала самым надежным заемщиком из EM

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«Нефть России», 20.09.19, Москва, 08:55     Времена изменились. Санкционная угроза больше не воспринимается рынком всерьез. Россия впервые оценивается инвесторами как более надежный заемщик, чем другие emerging markets.
 
Политика мировых ЦБ, которые запускают все новые и новые стимулы, а также снижение ставок регуляторами стран с развивающейся экономикой привели к изменению оценки риска со стороны инвесторов.
 
Так, например, если раньше в цену российских облигаций и других активов закладывалась так называемая санкционная премия, то сейчас она ушла.
 
Страховка от дефолта России - кредитно-дефолтные свопы - опустилась до уровня 75 пунктов, что почти вдвое ниже уровней начала года и является фактически рекордным минимумом для России.
 
Чтобы застраховать инвестиции в российские облигации на $10 млн, потребуется всего $75 тыс. К тому же исходя из стоимости CDS можно сделать вывод, что инвесторы оценивают Россию как более надежного заемщика, чем любую другую страну с развивающейся экономикой.
 
Такого не было еще никогда.
 
Любопытно также отметить, что даже страны с рейтингом выше, чем у России, имеют более дорогую страховку от дефолта, например Мексика и Индонезия, у которых CDS торгуются по 101 и 76 пунктов соответственно.
 
Впрочем, есть и объективные причины. Россия имеет очень низкий внешний долг - меньше, чем объем резервов. Кроме того, высокие цены на нефть и жесткая бюджетная политика обеспечивают нашей страны профицит бюджета.
 
Напомним также, что в 2014 г. после введения санкций CDS на Россию достигали максимума за всю историю - 600 пунктов. Тогда на валютном и долговом рынках РФ царил настоящий хаос: рубль обесценился вдвое, а ОФЗ торговались с доходностью 15-17%.
 
Рубль в последние годы чувствует себя более-менее стабильно, а вот ОФЗ стали фаворитом инвесторов, особенно в этом году.
 

Индекс гособлигаций РФ находится на своих исторических максимумах: непрерывный рост наблюдается с самого начала года.
 
Если в следующем году рейтинговое агентство S&P 500 повысит оценку российских бумаг, то бонды станут оцениваться как еще более надежные.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561772/

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Куда уходят санкции: как Россия стала самым надежным заемщиком из EM

«Нефть России», 20.09.19, Москва, 08:55    Времена изменились. Санкционная угроза больше не воспринимается рынком всерьез. Россия впервые оценивается инвесторами как более надежный заемщик, чем другие emerging markets.
 
Политика мировых ЦБ, которые запускают все новые и новые стимулы, а также снижение ставок регуляторами стран с развивающейся экономикой привели к изменению оценки риска со стороны инвесторов.
 
Так, например, если раньше в цену российских облигаций и других активов закладывалась так называемая санкционная премия, то сейчас она ушла.
 
Страховка от дефолта России - кредитно-дефолтные свопы - опустилась до уровня 75 пунктов, что почти вдвое ниже уровней начала года и является фактически рекордным минимумом для России.
 
Чтобы застраховать инвестиции в российские облигации на $10 млн, потребуется всего $75 тыс. К тому же исходя из стоимости CDS можно сделать вывод, что инвесторы оценивают Россию как более надежного заемщика, чем любую другую страну с развивающейся экономикой.
 
Такого не было еще никогда.
 
Любопытно также отметить, что даже страны с рейтингом выше, чем у России, имеют более дорогую страховку от дефолта, например Мексика и Индонезия, у которых CDS торгуются по 101 и 76 пунктов соответственно.
 
Впрочем, есть и объективные причины. Россия имеет очень низкий внешний долг - меньше, чем объем резервов. Кроме того, высокие цены на нефть и жесткая бюджетная политика обеспечивают нашей страны профицит бюджета.
 
Напомним также, что в 2014 г. после введения санкций CDS на Россию достигали максимума за всю историю - 600 пунктов. Тогда на валютном и долговом рынках РФ царил настоящий хаос: рубль обесценился вдвое, а ОФЗ торговались с доходностью 15-17%.
 
Рубль в последние годы чувствует себя более-менее стабильно, а вот ОФЗ стали фаворитом инвесторов, особенно в этом году.
 

Индекс гособлигаций РФ находится на своих исторических максимумах: непрерывный рост наблюдается с самого начала года.
 
Если в следующем году рейтинговое агентство S&P 500 повысит оценку российских бумаг, то бонды станут оцениваться как еще более надежные.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
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