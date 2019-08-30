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Инвестиции, финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

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«Нефть России», 20.09.19, Москва, 09:11     Сбербанк снизил ставки по рублевым и долларовым вкладам, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
 
Так, максимальная рублевая ставка по рублевому вкладу "Сохраняй" снизилась на 0,05 процентного пункта, до 5%. Такие условия клиент банка может получить, если откроет вклад на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. При этом при открытии вклада на более долгий срок, например, на 3 года, ставка будет составлять уже 4,75%, до снижения она была 5,05%.
 
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. Максимальная ставка по вкладу "Управляй" в рублях снизилась до 4,3% с 4,4%, такие условия клиент может получить при открытии вклада от 400 тысяч рублей на 6-12 месяцев.
 
Если клиент открывает вклад "Сохраняй" в долларах, то теперь максимальная ставка, на которую он может рассчитывать, составляет 0,85% при условии, что вклад открыт на 1-2 года и сумма - от 20 тысяч долларов. До снижения ставка при открытии вклада на этих же условиях составляла 1,25%.
Ставки на долларовые вклады "Пополняй" также претерпели изменения. Максимальная ставка по ним была снижена до 0,5% с 0,85% для вкладов на 1-2 года и от 20 тысяч долларов.
 
Сбербанк последний раз снижал ставки по рублевым вкладам в начале июля, тогда же банк снизил ставки и по долларовым вкладам. Позже, в начале августа, банк еще раз снизил ставки по вкладам в долларах.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561773/

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Сбербанк снизил ставки по вкладам

«Нефть России», 20.09.19, Москва, 09:11    Сбербанк снизил ставки по рублевым и долларовым вкладам, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
 
Так, максимальная рублевая ставка по рублевому вкладу "Сохраняй" снизилась на 0,05 процентного пункта, до 5%. Такие условия клиент банка может получить, если откроет вклад на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. При этом при открытии вклада на более долгий срок, например, на 3 года, ставка будет составлять уже 4,75%, до снижения она была 5,05%.
 
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. Максимальная ставка по вкладу "Управляй" в рублях снизилась до 4,3% с 4,4%, такие условия клиент может получить при открытии вклада от 400 тысяч рублей на 6-12 месяцев.
 
Если клиент открывает вклад "Сохраняй" в долларах, то теперь максимальная ставка, на которую он может рассчитывать, составляет 0,85% при условии, что вклад открыт на 1-2 года и сумма - от 20 тысяч долларов. До снижения ставка при открытии вклада на этих же условиях составляла 1,25%.
Ставки на долларовые вклады "Пополняй" также претерпели изменения. Максимальная ставка по ним была снижена до 0,5% с 0,85% для вкладов на 1-2 года и от 20 тысяч долларов.
 
Сбербанк последний раз снижал ставки по рублевым вкладам в начале июля, тогда же банк снизил ставки и по долларовым вкладам. Позже, в начале августа, банк еще раз снизил ставки по вкладам в долларах.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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