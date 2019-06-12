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Украина и газ

Юрист объяснил, с чем связано решение судов по жалобе "Газпрома"

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«Нефть России», 20.07.19, Москва, 00:43    Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобы "Газпрома", заявили в Киеве. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.
 
"Нафтогаз" раскрыл суть нового иска "Газпрома" в Стокгольме, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш рассказала о шансах российской компании в арбитраже.
 
"Нафтогаз Украины" заявил, что Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляции "Газпрома" в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.
 
В сообщении пресс-службы "Нафтогаза" говорится, что такое решение суд принял 8 июля.
"Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража", – заявляет украинская госкомпания.
 
В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе назвал это решение суда промежуточным.
 
"Это решение связано со следующими обстоятельствами: поскольку рассматривается иск Стокгольмским арбитражным судом, в рамках процедуры национальные суды, в частности украинской стороны, провели обеспечительные меры, то есть активы "Газпрома" на территории государств, например, счета в банке, которые принадлежат ответчику по арбитражному процессу, они арестованы. Поскольку обжаловались именно обеспечительные меры, то в этой ситуации суды – и в Люксембурге, и в Нидерландах – подтвердили, что они законным образом наложили арест на имущество, принадлежащее "Газпрому". Это промежуточное решение. Больше комментировать в этой ситуации нет возможности, поскольку нет основного решения. Когда будет решение в пользу стороны либо отказ, тогда эти меры либо отпадут, либо будут исполнены в счет присужденных сумм истцу", – сказал Михаил Йоффе.
 
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору "Газпрома" и "Нафтогаза", присудив украинской компании компенсацию в размере 2,6 млрд долларов за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году. После этого взыскание денег было приостановлено по ходатайству "Газпрома", позже "Нафтогаз" обжаловал это решение.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561425/

"Нафтогаз" сообщил об отклонении жалобы "Газпрома" голландским судом
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Юрист объяснил, с чем связано решение судов по жалобе "Газпрома"

«Нефть России», 20.07.19, Москва, 00:43   Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили жалобы "Газпрома", заявили в Киеве. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.
 
"Нафтогаз" раскрыл суть нового иска "Газпрома" в Стокгольме, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш рассказала о шансах российской компании в арбитраже.
 
"Нафтогаз Украины" заявил, что Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляции "Газпрома" в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.
 
В сообщении пресс-службы "Нафтогаза" говорится, что такое решение суд принял 8 июля.
"Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нафтогаза" принял Окружной суд Люксембурга. Он отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты в отношении российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража", – заявляет украинская госкомпания.
 
В эфире радио Sputnik вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе назвал это решение суда промежуточным.
 
"Это решение связано со следующими обстоятельствами: поскольку рассматривается иск Стокгольмским арбитражным судом, в рамках процедуры национальные суды, в частности украинской стороны, провели обеспечительные меры, то есть активы "Газпрома" на территории государств, например, счета в банке, которые принадлежат ответчику по арбитражному процессу, они арестованы. Поскольку обжаловались именно обеспечительные меры, то в этой ситуации суды – и в Люксембурге, и в Нидерландах – подтвердили, что они законным образом наложили арест на имущество, принадлежащее "Газпрому". Это промежуточное решение. Больше комментировать в этой ситуации нет возможности, поскольку нет основного решения. Когда будет решение в пользу стороны либо отказ, тогда эти меры либо отпадут, либо будут исполнены в счет присужденных сумм истцу", – сказал Михаил Йоффе.
 
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору "Газпрома" и "Нафтогаза", присудив украинской компании компенсацию в размере 2,6 млрд долларов за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году. После этого взыскание денег было приостановлено по ходатайству "Газпрома", позже "Нафтогаз" обжаловал это решение.
 

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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