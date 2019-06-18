«Нефть России», 22.07.19, Москва, 00:01 Сейчас появляется все больше признаков приближения нового экономического кризиса. Что это значит для обычного человека и почему грядущая депрессия может стать особенной?



Экономическая рецессия или кризис хотя и влияют на благосостояние населения, но вовсе не означают, что этот процесс затронет каждого. Любой кризис - это перераспределение капитала. Нет никакого сомнения, что большая часть мирового богатства даже в тяжелые времена продолжает сохраняться, просто она переходит в другие руки.



Сейчас мы находимся в последней стадии очень продолжительного, но во многих отношениях очень слабого и искусственного цикла экономического роста, пишет автор интернет-издания caseyresearch.com.



В то же время этому экономическому росту сопутствовал один из самых мощных "бычьих" фондовых рынков за всю историю. Это сочетание стало результатом триллионов новых долларов, созданных центральными банками за последнее десятилетие. В настоящее время очень немногие люди готовы смириться с возможностью наступления трудных времен, не говоря уже о величайшей депрессии.



Тем не менее именно об этом стоит задуматься прямо сейчас.



Автор уверен, что экономика США - это карточный домик, который может сложиться от сильного дуновения ветра, и цунами уже приближается.



Экономическая депрессия имеет три основные характеристики.



1. Это время, когда уровень жизни большинства людей значительно падает.

2. Это время, когда искажения в экономике и неэффективно вложенный капитал ликвидируются.

3. Это время, когда происходит кульминация бизнес-цикла.





К экономической депрессии также может привести образ жизни общества, когда оно живет не по средствам в течение длительного периода времени. Но худший тип экономической депрессии имеет не только экономические последствия, но и экономические причины. И в этом случае как раз стоит обратить внимание на пункты 2 и 3.



Зачастую действия властей просто вынуждают людей совершать действия, которые ранее казались им экономически нецелесообразными.



Иными словами, под благородными предлогами правительство довольно часто прямо и косвенно побуждает людей покупать и продавать вещи, которые в прочих обстоятельства они бы не покупали и не продавали, производить вещи, которые в прочих обстоятельства они бы предпочли не производить, и вкладывать капитал в вещи, которые в прочих обстоятельствах не имели бы смысла.



Это иррациональное поведение, которое со временем приводит к возникновению дисбалансов. Позднее происходит нормализация, результатом которой являются банкротства многих компаний и безработица.



Монетарные меры стимулирования также приводят к искажению реальности. Это заставляет участников бизнес-процессов делать капитальные вложения, не опасаясь использовать заемный капитал.



Все это может продолжаться до тех пор, пока инфляция не начнет ускоряться, а ставки расти. В этот момент начинается крах.



Если бы власти позволили рынку урегулировать кризис самостоятельно, экономика бы очистилась от неэффективных компаний, произошло бы, пусть и болезненное, но оздоровление.



Вместо этого при каждом ухудшении ситуации власти начинают готовить новые пакеты стимулирующих мер, что лишь отодвигает неизбежный кризис на какое-то время.



Автор уверен, что будущая экономическая рецессия будет самой мощной и войдет в историю.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561426/ Источник: Вести ← Юрист объяснил, с чем связано решение судов по жалобе "Газпрома" Орешкин считает, что экономика любой страны не может быть на 100% частной → Новости net.finam.ru