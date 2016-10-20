«Нефть России», 08.04.17, Москва, 00:37 Независимое расследование химической атаки в Идлибе только началось - и виновники официально еще не установлены. Но Белый дом уверен, что в ответе за случившееся - только президент Сирии Башар Асад и Россия, которая, может, сама и не бомбила Идлиб, но "недоглядела" за своим союзником. Опрошенные "МК" эксперты уверены, что Асад - последний, кому выгодно травить сирийцев газом. Тогда почему трагедия стала возможна? И откуда в Сирии взялось химическое оружие, если о его полном уничтожении международные специалисты отрапортовали еще в 2014 году?



По разным данным, от химической атаки в Хан-Шейхуне, который находится в провинции Идлиб и контролируется силами оппозиции, погибли от 72 до 100 человек. По заявлению минздрава Турции, турецкие медики после вскрытия тел жертв трагедии пришли к выводу, что они погибли от нервно-паралитического газа зарина. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что отправила своих специалистов на место событий, чтобы начать сбор фактов для расследования. Независимые эксперты из ОЗХО пока не стали называть предполагаемых виновников трагедии.



Зато США уже их нашли. Президент Дональд Трамп заявил: "Во вторник сирийский диктатор Башар Асад совершил ужасную атаку, применив химическое оружие к мирным жителям" - добавив, что в этом нет никаких сомнений. Поэтому удар по авиабазе, с которой, предположительно, вылетели самолеты со смертельным газом, по его мнению, вполне оправдан.



"Мы уверены, что атаки (в Идлибе) были совершены с воздуха по приказу режима Башара Асада, и мы также уверены, что был использован газ зарин, - добавил госсекретарь Рекс Тиллерсон. - Очевидно, Россия не смогла выполнить свои обязательства от 2013 года (по уничтожению сирийского химоружия). Либо Россия была соучастницей, либо она просто не способна довести выполнение соглашения до конца". Москва тем временем отрицает виновность Башара Асада, подчеркивая, что у сирийской армии химического оружия просто нет, как это подтвердила и ОЗХО в 2014 году.



По версии российского Министерства обороны, в день трагедии сирийские военные самолеты нанесли удар по складу войск оппозиции, на котором хранились химические боеприпасы. Из-за этого произошел взрыв, отравивший местных жителей.



"В 2013-2014 годах, когда проводилась операция по уничтожению химического оружия, правительство Сирии контролировало гораздо меньше территорий, чем сейчас, - отметил в комментарии "МК" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Николай Сухов. - Соответственно, какие-то боеприпасы на неподконтрольных территориях могли оставаться. Точно можно сказать, что произвести этот газ в кустарных условиях невозможно. Еще один вариант: химические боеприпасы попали на склад в Идлибе через Турцию, которая входит в число стран, потенциально выигрывающих от данной ситуации. В Идлибе скопились различные группировки, умеренные и нет. Все это находится близко к границам Турции, поэтому, как говорится, висит у нее на шее, ситуацию надо разруливать. Не исключено, что они решили разрулить ее так радикально.



Я очень сильно сомневаюсь, что в химической атаке виновны сирийские ВВС. Асад - последний человек, которому это выгодно. После того как американская администрация смягчила в отношении его риторику, показала стремление к переговорам, взять и все себе испортить... не будем исходить из того, что сирийское правительство - совсем идиоты.



Но проверить эти данные сейчас не представляется возможным. Поэтому нетерпение американской администрации ставит в тупик. Если бы американские ракеты попали в склад с химическими бомбами, которые использует сирийское правительство, был бы результат. Но его нет: никаких взрывов, нет облака газа, значит, ничего там и не было".



"В условиях гражданской войны было очень трудно проследить, чтобы все химическое оружие было уничтожено, - считает политолог-востоковед Григорий Меламедов. - Кроме того, неизвестно, есть ли оно у Ирана. По моему мнению, все-таки главный заказчик операции с использованием такого оружия - это Тегеран, она выгодна только ему. Это может быть наиболее непримиримое крыло в Иране, стражи исламской революции и многочисленные милиции, которые с ними связаны, - "Хезболла", шиитские боевики из Афганистана и так далее. Потому что это совершенно не выгодно ни России, ни Асаду. Судите сами: только-только мировое сообщество начало склоняться к тому, чтобы признать Асада легитимным президентом. Зачем же ему самому рубить сук, на котором он сидит? Но есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Россия вышла из этой войны, чтобы сирийский лидер снова стал нормальным человеком в глазах всего мира.



Трагедия ставит крест на перспективах мирного политического урегулирования сирийского конфликта, по крайней мере в ближайшее время. Шестой раунд мирных переговоров по Сирии в Женеве после этого инцидента как минимум задержится. Не хочется говорить так про самих себя, но получается, что Россию просто подставили. Не можем же мы после этого публично осудить своих собственных союзников. Остается либо говорить, что этого не было, либо переводить стрелки, привлекать внимание к чему-то другому".



Любовь ГлазуноваПодробнее читайте на http://www.oilru.com/news/550324/ Источник: Московский Комсомолец ← Белоруссия до конца года будет платить за российский газ по $130 за 1 тыс. куб. м МЭРская сказка с циничным концом → Новости net.finam.ru