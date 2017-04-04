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МЭРская сказка с циничным концом
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00:44 · МЭРская сказка с циничным концом
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«Нефть России», 08.04.17, Москва, 00:44 На правительственном совещании был обнародован прогноз Министерства экономического развития (МЭР) на 2018-2020 годы - первый, разработанный под руководством молодого по возрасту и стажу министра Максима Орешкина. Наиболее интересной оказалась та часть прогноза, которая вышла за рамки обсуждаемого и касалась текущего, 2017 года. МЭР надеется увидеть в нынешнем году рост ВВП на 2%, при этом полагает, что к декабрю курс национальной валюты опустится до 68 рублей за доллар при падении цен на нефть до $40 за баррель.
Все эти цифры выглядят крайне удивительно, если сравнивать их с текущими показателями. Доллар в настоящее время стоит порядка 56-57 рублей, нефть - свыше $55, а ВВП по итогам 2016 года (более свежих данных еще нет) - минус 0,2%. Соответственно, чтобы прогноз МЭР сбылся - требуется, чтобы по всем этим показателям произошла резкая смена трендов. Проблема заключается в том, что одновременно добиться этого невозможно.
Может ли курс за оставшиеся до конца года месяцы рухнуть с 56 до 68 за доллар? Еще как может - мы и более крутые его падения видали, причем сравнительно недавно. Почему министру нужен слабый рубль - понятно. Считается, что он дает конкурентные преимущества отечественным производителям, чья продукция становится сравнительно более дешевой. Соответственно, слабая национальная валюта может стать важным подспорьем для экономического роста в стране, за который как раз отвечает МЭР. Но курс у нас теперь находится в "свободном плавании", и чтобы он так резко упал, должно случиться событие, которое его к этому подтолкнет. Какое именно - понятно: обвал цен на нефть. Что, собственно, и подтверждается в прогнозе МЭР: он ожидает к концу года за баррель $40, что почти на 30% ниже сегодняшнего уровня. Может такое быть? Вполне - опять же и не такие падения барреля видали...
Однако хочется напомнить, что в последние месяцы другое правительственное ведомство - Министерство энергетики - прилагает титанические усилия для того, чтобы укрепить баррель и не допустить его нового обвала. Для этого наши эмиссары проводят энергичные переговоры с экспортерами "черного золота" по всему миру, Россия вместе с двумя десятками других стран берет на себя добровольные обязательства по сокращению добычи, нефтяные компании "режут по живому"... Лишь бы убрать с рынка "лишнюю" нефть и добиться того, чтобы баррель дорос хотя бы до $60. И эти усилия абсолютно понятны: сырьевая экономика нашей страны нуждается в дорогой нефти - хотя бы для того, чтобы свести расходы с доходами в бюджете.
Однако МЭР своим прогнозом все эти усилия разом перечеркивает и словно бы заявляет: "Вы, друзья, как ни старайтесь, нефть все равно рухнет до $40". Выглядит такая позиция достаточно циничной. А действия правительства смотрятся и вовсе абсурдно, словно борьба двух мнений в одной голове. Одна правительственная структура с подачи руководства страны сражается за нефть по цене хотя бы $60 за баррель, другая - для того же самого руководства хладнокровно прогнозирует $40, и хоть трава не расти.
Но, допустим, циничная позиция ведомства Максима Орешкина верна - и нефть действительно упадет до $40. Скажите на милость: откуда тогда возьмется рост ВВП в 2%, предсказанный им же? У нас же, кажется, даже первоклассники знают: будет дорожать нефть - появится экономический рост, будет баррель падать - жди спада, а то и кризиса. За доказательствами этого тезиса далеко ходить не надо: вспомните мотивы нашего "бурного" экономического подъема в середине нулевых и болезненных спадов в 2008-м и 2014-м.
Конечно же, знают об этом и взрослые дяди из профильного министерства. Тем не менее предпочитают давать прогнозы, напоминающие по степени достоверности детские сказки.
Кстати, о детстве. В моем, помнится, была популярна логическая задачка о том, как перевезти в одной лодке на другой берег волка, козу и капусту, притом что первый может съесть вторую, а вторая - третью. В нашем случае в роли этих трех персонажей выступают нефть, рубль и рост ВВП. А задача формулируется следующим образом: как сделать так, чтобы одновременно первые два параметра резко упали, а последний - заметно вырос? Для МЭР ничего невозможного нет: ведомство Максима Орешкина своим прогнозом смело их загружает в одну лодку. Авось выплывет...
Дмитрий Докучаев