|
Новости oilru.com
Фильтр для тормозов
|
Реплика: Страшный сон правящих элит-41
Анонсы
Выставки:
Новости
11.12.20 · Фильтр для тормозов
06.11.20 · Пропуск в Интернет энергии
08.10.20 · Возобновляемые инвестиции
06.09.20 · Волны событийного потока
07.08.20 · Крепкие орешки лопастей
08.07.20 · Водородный лёд тронулся
07.06.20 · Постоянный ток в розетке
07.05.20 · Предвестники ЛЭП – линии «дёргопередачи»
03.04.20 · Make oil great again. Обобщение
26.03.20 · Эксперт: новые налоги на офшорные доходы и банковские дивиденды принесут бюджету РФ свыше $18 млрд
|
© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 11.12.20, Москва, 09:09 Знаете ли вы о том, что в Евросоюзе регуляторы всерьёз озаботились ограничением количества пыли, которая возникает при торможении автомобилей? Когда тормозные колодки «вгрызаются» в тормозные диски и барабаны, возникает мелкодисперсная пыль, которая может плохо влиять на окружающую среду и здоровье людей. На деньги европейских налогоплательщиков уже разработаны тормозные колодки и диски из материалов с пониженной истираемостью, а также пылесборники.
Что будет, если подключить ионолитиевые аккумуляторы и суперконденсаторы друг к другу не параллельно, как обычно делают, а последовательно? Удивительно, но факт: существуют электронные компоненты, по сути представляющие собой такое соединение. Это ионолитиевые конденсаторы. Один электрод такого конденсатора – насыщенный ионами лития графит – позаимствован из ионолитиевого аккумулятора. Второй электрод формируется ровно так же, как в суперконденсаторах. И это сочетание даёт необычные свойства и, как следствие, необычные возможности применения.
В технологиях аддитивного производства проявился многообещающий игрок – струйное склеивание. Этот «середнячок» по характеристикам изготавливаемых деталей, тем не менее, обеспечивает довольно высокую скорость их производства, обретая ключевое преимущество перед конкурентами.
Об этом рассказывает свежий «Энерговектор» – корпоративная газета энергетиков «ЛУКОЙЛа». В декабрьском номере «Энерговектора» за 2020 год много интересного, включая рассказы о высоких технологиях для энергетики, советы самодельщикам, исторический очерк, новости. Вы прочтёте «Энерговектор», перейдя по ссылке.