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Фильтр для тормозов

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«Нефть России», 11.12.20, Москва, 09:09    Знаете ли вы о том, что в Евросоюзе регуляторы всерьёз озаботились ограничением количества пыли, которая возникает при торможении автомобилей? Когда тормозные колодки «вгрызаются» в тормозные диски и барабаны, возникает мелкодисперсная пыль, которая может плохо влиять на окружающую среду и здоровье людей. На деньги европейских налогоплательщиков уже разработаны тормозные колодки и диски из материалов с пониженной истираемостью, а также пылесборники.
 
Что будет, если подключить ионолитиевые аккумуляторы и суперконденсаторы друг к другу не параллельно, как обычно делают, а последовательно? Удивительно, но факт: существуют электронные компоненты, по сути представляющие собой такое соединение. Это ионолитиевые конденсаторы. Один электрод такого конденсатора – насыщенный ионами лития графит – позаимствован из ионолитиевого аккумулятора. Второй электрод формируется ровно так же, как в суперконденсаторах. И это сочетание даёт необычные свойства и, как следствие, необычные возможности применения.
 
В технологиях аддитивного производства проявился многообещающий игрок – струйное склеивание. Этот «середнячок» по характеристикам изготавливаемых деталей, тем не менее, обеспечивает довольно высокую скорость их производства, обретая ключевое преимущество перед конкурентами.
Об этом рассказывает свежий «Энерговектор» – корпоративная газета энергетиков «ЛУКОЙЛа». В декабрьском номере «Энерговектора» за 2020 год много интересного, включая рассказы о высоких технологиях для энергетики, советы самодельщикам, исторический очерк, новости. Вы прочтёте «Энерговектор», перейдя по ссылке.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562814/

Пропуск в Интернет энергии
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11.12.20 · Фильтр для тормозов
06.11.20 · Пропуск в Интернет энергии
08.10.20 · Возобновляемые инвестиции
06.09.20 · Волны событийного потока
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Фильтр для тормозов

«Нефть России», 11.12.20, Москва, 09:09   Знаете ли вы о том, что в Евросоюзе регуляторы всерьёз озаботились ограничением количества пыли, которая возникает при торможении автомобилей? Когда тормозные колодки «вгрызаются» в тормозные диски и барабаны, возникает мелкодисперсная пыль, которая может плохо влиять на окружающую среду и здоровье людей. На деньги европейских налогоплательщиков уже разработаны тормозные колодки и диски из материалов с пониженной истираемостью, а также пылесборники.
 
Что будет, если подключить ионолитиевые аккумуляторы и суперконденсаторы друг к другу не параллельно, как обычно делают, а последовательно? Удивительно, но факт: существуют электронные компоненты, по сути представляющие собой такое соединение. Это ионолитиевые конденсаторы. Один электрод такого конденсатора – насыщенный ионами лития графит – позаимствован из ионолитиевого аккумулятора. Второй электрод формируется ровно так же, как в суперконденсаторах. И это сочетание даёт необычные свойства и, как следствие, необычные возможности применения.
 
В технологиях аддитивного производства проявился многообещающий игрок – струйное склеивание. Этот «середнячок» по характеристикам изготавливаемых деталей, тем не менее, обеспечивает довольно высокую скорость их производства, обретая ключевое преимущество перед конкурентами.
Об этом рассказывает свежий «Энерговектор» – корпоративная газета энергетиков «ЛУКОЙЛа». В декабрьском номере «Энерговектора» за 2020 год много интересного, включая рассказы о высоких технологиях для энергетики, советы самодельщикам, исторический очерк, новости. Вы прочтёте «Энерговектор», перейдя по ссылке.

 


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