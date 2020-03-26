«Нефть России», 11.12.20, Москва, 09:09 Знаете ли вы о том, что в Евросоюзе регуляторы всерьёз озаботились ограничением количества пыли, которая возникает при торможении автомобилей? Когда тормозные колодки «вгрызаются» в тормозные диски и барабаны, возникает мелкодисперсная пыль, которая может плохо влиять на окружающую среду и здоровье людей. На деньги европейских налогоплательщиков уже разработаны тормозные колодки и диски из материалов с пониженной истираемостью, а также пылесборники.



Что будет, если подключить ионолитиевые аккумуляторы и суперконденсаторы друг к другу не параллельно, как обычно делают, а последовательно? Удивительно, но факт: существуют электронные компоненты, по сути представляющие собой такое соединение. Это ионолитиевые конденсаторы. Один электрод такого конденсатора – насыщенный ионами лития графит – позаимствован из ионолитиевого аккумулятора. Второй электрод формируется ровно так же, как в суперконденсаторах. И это сочетание даёт необычные свойства и, как следствие, необычные возможности применения.



В технологиях аддитивного производства проявился многообещающий игрок – струйное склеивание. Этот «середнячок» по характеристикам изготавливаемых деталей, тем не менее, обеспечивает довольно высокую скорость их производства, обретая ключевое преимущество перед конкурентами.

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