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Пропуск в Интернет энергии

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«Нефть России», 06.11.20, Москва, 11:51    Будущая система энергоснабжения, эффективно использующая множество распределённых генераторов и потребителей, немыслима без гибких взаимных расчётов. Если взять, например, видение Интернета энергии глазами национальной технологической инициативы «Энерджинет», то там будет автоматическая система формирования, контроля исполнения и оплаты умных контрактов Transactive energy. Для её работы потребуется принципиально новые денежные расчёты: совершенно немыслимо, чтобы каждый потребитель вместо одной платёжки в месяц получал сотни платёжных документов. И здесь, к счастью, наметились подвижки.
 
Центральный банк России недавно представил инициативу по разработке цифрового рубля. В докладе регулятора говорится, что речь идёт о цифровой валюте, которая обладает всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег и будет обращаться наряду с наличными и безналичными средствами. Для операций с цифровым рублём предусмотрены специальные электронные кошельки.
 
С появлением цифрового рубля станут возможными дешёвые автоматические микротранзакции, невозможные в традиционной системе межбанковских расчётов из-за больших задержек и высоких комиссий. И, конечно же, понадобятся надёжные блокчейновые системы для хранения информации о видах энергоустановок, производстве и потреблении энергии, совершённых сделках и т. д.
 
Об этом рассказывает «Энерговектор» – газета энергетиков «ЛУКОЙЛа». В свежем ноябрьском номере «Энерговектора» за 2020 год много интересного, включая статьи о водородной энергетике, автоматизации труда обходчиков на электростанциях, применении суперконденсаторов, балансировке элементов в аккумуляторах электромобилей и т. д. Прочесть свежий «Энерговектор» вы сможете, перейдя по ссылке.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562813/

Возобновляемые инвестиции
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11:51 · Пропуск в Интернет энергии
08.10.20 · Возобновляемые инвестиции
06.09.20 · Волны событийного потока
07.08.20 · Крепкие орешки лопастей
08.07.20 · Водородный лёд тронулся
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26.03.20 · Эксперт: новые налоги на офшорные доходы и банковские дивиденды принесут бюджету РФ свыше $18 млрд
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Пропуск в Интернет энергии

«Нефть России», 06.11.20, Москва, 11:51   Будущая система энергоснабжения, эффективно использующая множество распределённых генераторов и потребителей, немыслима без гибких взаимных расчётов. Если взять, например, видение Интернета энергии глазами национальной технологической инициативы «Энерджинет», то там будет автоматическая система формирования, контроля исполнения и оплаты умных контрактов Transactive energy. Для её работы потребуется принципиально новые денежные расчёты: совершенно немыслимо, чтобы каждый потребитель вместо одной платёжки в месяц получал сотни платёжных документов. И здесь, к счастью, наметились подвижки.
 
Центральный банк России недавно представил инициативу по разработке цифрового рубля. В докладе регулятора говорится, что речь идёт о цифровой валюте, которая обладает всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег и будет обращаться наряду с наличными и безналичными средствами. Для операций с цифровым рублём предусмотрены специальные электронные кошельки.
 
С появлением цифрового рубля станут возможными дешёвые автоматические микротранзакции, невозможные в традиционной системе межбанковских расчётов из-за больших задержек и высоких комиссий. И, конечно же, понадобятся надёжные блокчейновые системы для хранения информации о видах энергоустановок, производстве и потреблении энергии, совершённых сделках и т. д.
 
Об этом рассказывает «Энерговектор» – газета энергетиков «ЛУКОЙЛа». В свежем ноябрьском номере «Энерговектора» за 2020 год много интересного, включая статьи о водородной энергетике, автоматизации труда обходчиков на электростанциях, применении суперконденсаторов, балансировке элементов в аккумуляторах электромобилей и т. д. Прочесть свежий «Энерговектор» вы сможете, перейдя по ссылке.
 

 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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