«Нефть России», 06.11.20, Москва, 11:51 Будущая система энергоснабжения, эффективно использующая множество распределённых генераторов и потребителей, немыслима без гибких взаимных расчётов. Если взять, например, видение Интернета энергии глазами национальной технологической инициативы «Энерджинет», то там будет автоматическая система формирования, контроля исполнения и оплаты умных контрактов Transactive energy. Для её работы потребуется принципиально новые денежные расчёты: совершенно немыслимо, чтобы каждый потребитель вместо одной платёжки в месяц получал сотни платёжных документов. И здесь, к счастью, наметились подвижки.



Центральный банк России недавно представил инициативу по разработке цифрового рубля. В докладе регулятора говорится, что речь идёт о цифровой валюте, которая обладает всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег и будет обращаться наряду с наличными и безналичными средствами. Для операций с цифровым рублём предусмотрены специальные электронные кошельки.



С появлением цифрового рубля станут возможными дешёвые автоматические микротранзакции, невозможные в традиционной системе межбанковских расчётов из-за больших задержек и высоких комиссий. И, конечно же, понадобятся надёжные блокчейновые системы для хранения информации о видах энергоустановок, производстве и потреблении энергии, совершённых сделках и т. д.



Об этом рассказывает «Энерговектор» – газета энергетиков «ЛУКОЙЛа». В свежем ноябрьском номере «Энерговектора» за 2020 год много интересного, включая статьи о водородной энергетике, автоматизации труда обходчиков на электростанциях, применении суперконденсаторов, балансировке элементов в аккумуляторах электромобилей и т. д. Прочесть свежий «Энерговектор» вы сможете, перейдя по ссылке.



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