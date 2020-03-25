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Новости oilru.com


 

Возобновляемые инвестиции

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«Нефть России», 08.10.20, Москва, 09:33    Темпы строительства электростанций на ВИЭ в России не могут не радовать. При этом понятно, что средства на проекты пока зарабатываются в основном в других сферах. Интересно, когда солнечные и ветровые электростанции с накопителями станут достаточно ценными производственными активами, чтобы обеспечивать новые кредиты, необходимые для развития бизнеса ВИЭ-генерации?
 
Сегодня типичный банкир нормально воспримет просьбу выдать заём под залог, например, дизельного топлива в резервуарах, но как он отреагирует, если ему в качестве залога предложат, скажем, такую диковинку, как солнечная электростанция, ветропарк или промышленный аккумулятор энергии? Мало какие банки работают с компаниями возобновляемой энергетики. То есть, образно говоря, отрасль ВИЭ пока не возобновляет инвестиции, необходимые для её развития. В этом плане, по мнению государства, гораздо перспективнее водородная энергетика, которой занимается «Росатом».
 
Об этом рассказывает «Энерговектор» – корпоративная газета энергопредприятий Группы «ЛУКОЙЛ». В свежем октябрьском номере «Энерговектора» за 2020 год много интересного, включая рассказы о строительстве в зонах вечной мерзлоты, резервах экономичности автомобилей, высокотехнологичных новинках для энергетики и так далее. Вы сможете прочесть октябрьский «Энерговектор», щёлкнув мышью на ссылке.
 
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562812/

Волны событийного потока
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08.10.20 · Возобновляемые инвестиции
06.09.20 · Волны событийного потока
07.08.20 · Крепкие орешки лопастей
08.07.20 · Водородный лёд тронулся
22.06.20 · Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта на газ
22.06.20 · Безработица в России в мае выросла до максимума за 8 лет
20.06.20 · Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США и достроить "Северный поток - 2"
07.06.20 · Постоянный ток в розетке
07.05.20 · Предвестники ЛЭП – линии «дёргопередачи»
03.04.20 · Make oil great again. Обобщение
26.03.20 · Сенат США принял законопроект о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн
26.03.20 · Эксперт: новые налоги на офшорные доходы и банковские дивиденды принесут бюджету РФ свыше $18 млрд
26.03.20 · Мир на пороге большой волны банкротств нефтяных компаний
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Возобновляемые инвестиции

«Нефть России», 08.10.20, Москва, 09:33   Темпы строительства электростанций на ВИЭ в России не могут не радовать. При этом понятно, что средства на проекты пока зарабатываются в основном в других сферах. Интересно, когда солнечные и ветровые электростанции с накопителями станут достаточно ценными производственными активами, чтобы обеспечивать новые кредиты, необходимые для развития бизнеса ВИЭ-генерации?
 
Сегодня типичный банкир нормально воспримет просьбу выдать заём под залог, например, дизельного топлива в резервуарах, но как он отреагирует, если ему в качестве залога предложат, скажем, такую диковинку, как солнечная электростанция, ветропарк или промышленный аккумулятор энергии? Мало какие банки работают с компаниями возобновляемой энергетики. То есть, образно говоря, отрасль ВИЭ пока не возобновляет инвестиции, необходимые для её развития. В этом плане, по мнению государства, гораздо перспективнее водородная энергетика, которой занимается «Росатом».
 
Об этом рассказывает «Энерговектор» – корпоративная газета энергопредприятий Группы «ЛУКОЙЛ». В свежем октябрьском номере «Энерговектора» за 2020 год много интересного, включая рассказы о строительстве в зонах вечной мерзлоты, резервах экономичности автомобилей, высокотехнологичных новинках для энергетики и так далее. Вы сможете прочесть октябрьский «Энерговектор», щёлкнув мышью на ссылке.
 

 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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