«Нефть России», 08.10.20, Москва, 09:33 Темпы строительства электростанций на ВИЭ в России не могут не радовать. При этом понятно, что средства на проекты пока зарабатываются в основном в других сферах. Интересно, когда солнечные и ветровые электростанции с накопителями станут достаточно ценными производственными активами, чтобы обеспечивать новые кредиты, необходимые для развития бизнеса ВИЭ-генерации?



Сегодня типичный банкир нормально воспримет просьбу выдать заём под залог, например, дизельного топлива в резервуарах, но как он отреагирует, если ему в качестве залога предложат, скажем, такую диковинку, как солнечная электростанция, ветропарк или промышленный аккумулятор энергии? Мало какие банки работают с компаниями возобновляемой энергетики. То есть, образно говоря, отрасль ВИЭ пока не возобновляет инвестиции, необходимые для её развития. В этом плане, по мнению государства, гораздо перспективнее водородная энергетика, которой занимается «Росатом».



Об этом рассказывает «Энерговектор» – корпоративная газета энергопредприятий Группы «ЛУКОЙЛ». В свежем октябрьском номере «Энерговектора» за 2020 год много интересного, включая рассказы о строительстве в зонах вечной мерзлоты, резервах экономичности автомобилей, высокотехнологичных новинках для энергетики и так далее. Вы сможете прочесть октябрьский «Энерговектор», щёлкнув мышью на ссылке.



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