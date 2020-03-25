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«Нефть России», 07.08.20, Москва, 09:42 Всякое оборудование, каким бы запасом прочности оно ни обладало, рано или поздно изнашивается. Тогда его нужно утилизировать с наименьшими затратами и минимальным ущербом для окружающей среды, и прочность из достоинства превращается в проблему. Очень ярко это проявляется в случае лопастей ветрогенераторов: для всех остальных частей турбины известны варианты переработки или повторного использования, а для них – нет. Очень трудно сделать что бы то ни было с махиной, изготовленной из композитных материалов в расчёте на длительную работу под экстремальными нагрузками.
Ветровые турбины рассчитаны на эксплуатацию в течение двадцати лет, и первое их поколение в странах Евросоюза постепенно вырабатывает остатки ресурса. Ожидается, что к 2023 году с ветровых турбин будет снято 14 тыс. лопастей, – какой будет их судьба? Композитные отходы сегодня перерабатываются главным образом на цементных заводах; альтернативные технические решения, позволяющие извлечь из ценного материала больше пользы, существуют, но пока недоступны в промышленном масштабе и не достигли конкурентоспособности.
В Америке, где развитие ветроэнергетики началось позже, демонтированные лопасти, благо их было сравнительно немного, до недавнего времени просто вывозили на мусорные полигоны. Сейчас их становится больше: по одной из оценок, на протяжении четырёх ближайших лет в США будет сниматься с ветряков 8000 лопастей ежегодно. Общественность бьёт тревогу.
Американский стартап Global Fiberglass Solutions разработал технологию измельчения лопастей и последующего их прессования в гранулы и панели для покрытия полов и стен. У компании уже построен завод в Техасе – штате с наибольшей концентрацией ветропарков – и есть планы по обустройству ещё одного производства в Айове.
Еще одна молодая американская компания, Carbon Fiber Recycling, разработала технологию извлечения стекловолокна из композитных материалов и недавно продемонстрировала этот процесс на демонтированной лопасти ветряка. Стекловолокно, отделённое от эпоксидной матрицы, продаётся в форме дискретных волокон или листов, а эпоксидная смола используется как топливо; дополнительно компания предлагает изготовить по запросу заказчика композитный материал с определёнными свойствами. В настоящее время Carbon Fiber Recycling строит в штате Теннеси завод, рассчитанный на переработку почти двух тысяч тонн стеклопластиковых отходов в год, и собирает для него сырьё. Запуск предприятия намечен на первый квартал будущего года.
В Германии, в Институте Вильгельма Клаудица, обратили внимание на наполнитель лопастей. Часто это пробковое дерево, которое можно переработать в так называемую «деревянную пену» – изобретённый в том же институте инновационный изоляционный и упаковочный материал, сходный по своим свойствам со вспененными пластиками, но изготовленный из натурального сырья. Процесс извлечения древесины из лопасти включает её разделку на поперечные секции на месте демонтажа, грубое измельчение и сепарацию наполнителя.
Об этом рассказывает «Энерговектор» – корпоративная газета энергетиков «ЛУКОЙЛа». В свежем номере за август 2020 года много интересного, включая рассказы об испытаниях китайской плотины «Три ущелья» на прочность, повышение безопасности производства с помощью информационных технологий, экологичной гидроэнергетике и карбоновом налоге. Вы сможете прочесть свежий «Энерговектор», перейдя по ссылке.