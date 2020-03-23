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Трудоустройство от противного: работайте в ТЭК! Размер шрифта: 1 2 3 4 «Нефть России», 01.04.20, Москва, 01:47 Новые аргументы в пользу топливно-энергетического комплекса наметились ещё лет пять назад, когда из-за экономических санкций и скачков валютных курсов российские предприятия были вынуждены вплотную заняться импортозамещением.



Например, в нефтяной отрасли встали проблемы разработки и производства отечественного каротажного оборудования для исследования скважин, в электроэнергетике – газовых турбин средней и большой мощности, в газовой отрасли – доступности судов-трубоукладчиков. В 2019-м Минэкономразвития поддержало компании, готовые заняться созданием газовых турбин для электрогенерации. На эти цели выделено свыше семи миллиардов рублей.



По нашему мнению, в деле подготовки кадров для электроэнергетики и ТЭК скоро начнутся перемены к лучшему. Причиной тому не только острая потребность в инженерах. Вирусная эпидемия заставляет нас переосмыслить отношение ко многим занятиям, которые раньше были необыкновенно притягательны. Политики, артисты, общественные деятели, тренеры (как нынче говорят, коучи), юристы, полицейские, врачи и все остальные из тех, кто постоянно имеет дело с людьми, попали в зону повышенного риска. Недаром «юноши, обдумывающие житьё» и их родители вспомнили о профессиях, представители которых имеют дело в основном с оборудованием и технологическими процессами.



Крупные города неожиданно потеряли свою привлекательность. Пока закрыты театры, галереи и концертные залы, жителей манят Север и бескрайние просторы Сибири, где сегодня добывается всё больше нефти и газа.



Работа в топливно-энергетическом комплексе имеет преимущества и с точки зрения стабильности. С конца марта 2020 года, когда в Москве были закрыты на карантин многие производственные компании и госучреждения, электрогенерирующие, транспортные, сетевые и водоснабжающие предприятия работы не прекращали.



Об этом рассказывает «Энерговектор» – корпоративная газета энергетиков «ЛУКОЙЛа». В свежем апрельском номере за 2020 год много всего интересного, включая рассказы о новых технологиях для угольной электрогенерации, юбилее Московского энергетического института, чрезвычайно энергоэффективном фуникулёрном транспорте, высокотехнологичных разработках и т. д.



Прочитать свежий «Энерговектор» вы сможете, перейдя по ссылке.





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