|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Налоги
Эксперт: новые налоги на офшорные доходы и банковские дивиденды принесут бюджету РФ свыше $18 млрд
|
Реплика: Saxo Bank: Инвесторы, трепещите!
Анонсы
Выставки:
Новости
08:44 · Эксперт: новые налоги на офшорные доходы и банковские дивиденды принесут бюджету РФ свыше $18 млрд
25.03.20 · РСПП ожидает волны банкротств в России
23.03.20 · Падение цены на Brent ускорилось до 6%
23.03.20 · Турция сократила закупки газа у "Газпрома"
|
© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 26.03.20, Москва, 08:44 Эксперты подсчитали, как помогут российскому бюджету озвученные Владимиром Путиным в обращении к нации «антивирусные» меры: введение 13% налога на доходы по банковским вкладам или инвестициям в долговые ценные бумаги, чей объем превышает 1 млн рублей, а также повышение ставки налога на дивиденды, получаемые с зарубежных счетов, до 15%.
Хотя, как подчеркнул президент РФ, озвученные меры затронут лишь порядка 1% вкладчиков, полученные средства могут серьезно пополнить бюджет.
Как отмечает аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай, в 2019 году доходы к выплате за границу, которые состоят из дивидендов и процентов по привлеченному долгу, составили 93 млрд долл. «Повышение налога по таким доходам принесет 12 млрд долл в бюджет. Это много. А со вкладов 13% дадут в бюджет 500 млрд руб», — подсчитал эксперт.
По мнению Дениса Порывая, повышение ставки с 2% до 15% на выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящих в офшор, снизит для нерезидентов привлекательность инвестирования в РФ. Это, при прочих равных, уменьшит стоимость российских активов.
«Выгодно будет инвестировать не в ценные бумаги, а в реальный сектор», — комментирует антикризисные предложения Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер». По его мнению, меры, озвученные президентом, означают перераспределение доходов от более богатых слоёв населения к менее обеспеченным. «При этом чуть закрывается брешь в бюджете из-за низких цен на нефть. Бизнес будет более мотивирован инвестировать в Россию, а не вывозить капиталы за границу», — подчеркивает эксперт.
О том, что введение дополнительных налогов на доходы богатых – это логичный шаг в данных экономических условиях, согласен и экономист Владимир Рожанковский: «Предложение увеличить сборы для владельцев роскоши звучали и раньше – например, в этом году увеличился перечень автомобилей, относящихся к классу «люкс». Поэтому введение налогов на дивиденды от доходов свыше 1 млн рублей я считаю логичным в данной ситуации, иначе государству пришлось бы выделять средства на недельные каникулы и на надбавки пенсионерам и семьям с детьми, а также на пролонгации кредитов из фондов Минфина».
Как подчеркивает эксперт, выбранные меры соответствуют российским реалиям: «Владимир Путин пытается перераспределить деньги внутри российской экономики, поскольку ЦБ у нас – не Федрезерв, 2 триллиона долларов подарить экономике не может».
В свою очередь, как отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов, мера по повышению налога на доходы с офшоров не является уникальной в мировой практике — во многих западных странах инвестиционный и депозитный доход облагаются налогом за пределами особых счетов (например, пенсионных, благотворительных и т.п.). «Тем более сейчас налог на депозиты уже существует, только он действует для депозитных счетов с высокой ставкой», — говорит эксперт.
Кирилл Кононов считает, что налог на дивиденды, выводимые в офшоры, в целом находится в рамках прочих мер, направленных на усиление контроля государства за денежными потоками, а также возврат капитала в страну.