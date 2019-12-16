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Налоги

Эксперт: новые налоги на офшорные доходы и банковские дивиденды принесут бюджету РФ свыше $18 млрд

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«Нефть России», 26.03.20, Москва, 08:44    Эксперты подсчитали, как помогут российскому бюджету озвученные Владимиром Путиным в обращении к нации «антивирусные» меры: введение 13% налога на доходы по банковским вкладам или инвестициям в долговые ценные бумаги, чей объем превышает 1 млн рублей, а также повышение ставки налога на дивиденды, получаемые с зарубежных счетов, до 15%.
 
Хотя, как подчеркнул президент РФ, озвученные меры затронут лишь порядка 1% вкладчиков, полученные средства могут серьезно пополнить бюджет.
 
Как отмечает аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай, в 2019 году доходы к выплате за границу, которые состоят из дивидендов и процентов по привлеченному долгу, составили 93 млрд долл. «Повышение налога по таким доходам принесет 12 млрд долл в бюджет. Это много. А со вкладов 13% дадут в бюджет 500 млрд руб», — подсчитал эксперт.
 
По мнению Дениса Порывая, повышение ставки с 2% до 15% на выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящих в офшор, снизит для нерезидентов привлекательность инвестирования в РФ. Это, при прочих равных, уменьшит стоимость российских активов.
 
«Выгодно будет инвестировать не в ценные бумаги, а в реальный сектор», — комментирует антикризисные предложения Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер». По его мнению, меры, озвученные президентом, означают перераспределение доходов от более богатых слоёв населения к менее обеспеченным. «При этом чуть закрывается брешь в бюджете из-за низких цен на нефть. Бизнес будет более мотивирован инвестировать в Россию, а не вывозить капиталы за границу», — подчеркивает эксперт.
 
О том, что введение дополнительных налогов на доходы богатых – это логичный шаг в данных экономических условиях, согласен и экономист Владимир Рожанковский: «Предложение увеличить сборы для владельцев роскоши звучали и раньше – например, в этом году увеличился перечень автомобилей, относящихся к классу «люкс». Поэтому введение налогов на дивиденды от доходов свыше 1 млн рублей я считаю логичным в данной ситуации, иначе государству пришлось бы выделять средства на недельные каникулы и на надбавки пенсионерам и семьям с детьми, а также на пролонгации кредитов из фондов Минфина».
 
Как подчеркивает эксперт, выбранные меры соответствуют российским реалиям: «Владимир Путин пытается перераспределить деньги внутри российской экономики, поскольку ЦБ у нас – не Федрезерв, 2 триллиона долларов подарить экономике не может».
 
В свою очередь, как отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов, мера по повышению налога на доходы с офшоров не является уникальной в мировой практике — во многих западных странах инвестиционный и депозитный доход облагаются налогом за пределами особых счетов (например, пенсионных, благотворительных и т.п.). «Тем более сейчас налог на депозиты уже существует, только он действует для депозитных счетов с высокой ставкой», — говорит эксперт.
 
Кирилл Кононов считает, что налог на дивиденды, выводимые в офшоры, в целом находится в рамках прочих мер, направленных на усиление контроля государства за денежными потоками, а также возврат капитала в страну.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562800/

Мир на пороге большой волны банкротств нефтяных компанийСенат США принял законопроект о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн
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Эксперт: новые налоги на офшорные доходы и банковские дивиденды принесут бюджету РФ свыше $18 млрд

«Нефть России», 26.03.20, Москва, 08:44   Эксперты подсчитали, как помогут российскому бюджету озвученные Владимиром Путиным в обращении к нации «антивирусные» меры: введение 13% налога на доходы по банковским вкладам или инвестициям в долговые ценные бумаги, чей объем превышает 1 млн рублей, а также повышение ставки налога на дивиденды, получаемые с зарубежных счетов, до 15%.
 
Хотя, как подчеркнул президент РФ, озвученные меры затронут лишь порядка 1% вкладчиков, полученные средства могут серьезно пополнить бюджет.
 
Как отмечает аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай, в 2019 году доходы к выплате за границу, которые состоят из дивидендов и процентов по привлеченному долгу, составили 93 млрд долл. «Повышение налога по таким доходам принесет 12 млрд долл в бюджет. Это много. А со вкладов 13% дадут в бюджет 500 млрд руб», — подсчитал эксперт.
 
По мнению Дениса Порывая, повышение ставки с 2% до 15% на выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящих в офшор, снизит для нерезидентов привлекательность инвестирования в РФ. Это, при прочих равных, уменьшит стоимость российских активов.
 
«Выгодно будет инвестировать не в ценные бумаги, а в реальный сектор», — комментирует антикризисные предложения Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер». По его мнению, меры, озвученные президентом, означают перераспределение доходов от более богатых слоёв населения к менее обеспеченным. «При этом чуть закрывается брешь в бюджете из-за низких цен на нефть. Бизнес будет более мотивирован инвестировать в Россию, а не вывозить капиталы за границу», — подчеркивает эксперт.
 
О том, что введение дополнительных налогов на доходы богатых – это логичный шаг в данных экономических условиях, согласен и экономист Владимир Рожанковский: «Предложение увеличить сборы для владельцев роскоши звучали и раньше – например, в этом году увеличился перечень автомобилей, относящихся к классу «люкс». Поэтому введение налогов на дивиденды от доходов свыше 1 млн рублей я считаю логичным в данной ситуации, иначе государству пришлось бы выделять средства на недельные каникулы и на надбавки пенсионерам и семьям с детьми, а также на пролонгации кредитов из фондов Минфина».
 
Как подчеркивает эксперт, выбранные меры соответствуют российским реалиям: «Владимир Путин пытается перераспределить деньги внутри российской экономики, поскольку ЦБ у нас – не Федрезерв, 2 триллиона долларов подарить экономике не может».
 
В свою очередь, как отмечает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов, мера по повышению налога на доходы с офшоров не является уникальной в мировой практике — во многих западных странах инвестиционный и депозитный доход облагаются налогом за пределами особых счетов (например, пенсионных, благотворительных и т.п.). «Тем более сейчас налог на депозиты уже существует, только он действует для депозитных счетов с высокой ставкой», — говорит эксперт.
 
Кирилл Кононов считает, что налог на дивиденды, выводимые в офшоры, в целом находится в рамках прочих мер, направленных на усиление контроля государства за денежными потоками, а также возврат капитала в страну.
 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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