«Нефть России», 25.03.20, Москва, 11:49 Распространение коронавируса может оказать более негативное влияние на российскую экономику, чем снижение цен на нефть, так как ситуация с вирусом непредсказуема. Такое мнение высказал в среду глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Блумберг.



"Я думаю, что коронавирус намного хуже [для экономики РФ]. Главная проблема заключается в том, что мы знаем, как справиться с экономическим кризисом, но не знаем, как справиться с вирусом. Мы не можем предугадать. Ни один из экономических и финансовых аналитиков не может сказать, как долго еще продлится ситуация с коронавирусом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562798/