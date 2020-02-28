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Костин заявил, что коронавирус хуже для российской экономики, чем низкие цены на нефть
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«Нефть России», 25.03.20, Москва, 11:49 Распространение коронавируса может оказать более негативное влияние на российскую экономику, чем снижение цен на нефть, так как ситуация с вирусом непредсказуема. Такое мнение высказал в среду глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу Блумберг.
"Я думаю, что коронавирус намного хуже [для экономики РФ]. Главная проблема заключается в том, что мы знаем, как справиться с экономическим кризисом, но не знаем, как справиться с вирусом. Мы не можем предугадать. Ни один из экономических и финансовых аналитиков не может сказать, как долго еще продлится ситуация с коронавирусом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.