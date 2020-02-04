«Нефть России», 24.03.20, Москва, 16:25 Нигерия предложила зарубежным потребителям крупную скидку на свою нефть с поставками в апреле. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.



Нефть нигерийских сортов Bonny Light и Qua Iboe выставлена на экспорт с дисконтом более чем в $3 за баррель по отношению к Brent, передает Bloomberg. Агентство отмечает, что даже на пике кризиса 2008-2009 годов ни одна из этих марок нигерийской нефти не предлагалась покупателям по столь низким ценам.



Добываемая в Нигерии нефть конкурентоспособна, так как содержит мало тяжелых примесей, включая серу, и затраты на ее переработку минимальные по сравнению даже с затратами на ближневосточные сорта.



Снижение Нигерией цен сопровождается планами увеличения ее добычи. Так, государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва заявил 19 марта, что страна увеличит в течение ближайших недель производство нефти на 2,5 млн баррелей в сутки.





Входящая в ОПЕК Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м в мире. В январе страна, по данным ОПЕК, производила в сутки 1,776 млн баррелей сырой нефти. Основные нефтяные месторождения расположены на юге страны (в дельте реки Нигер и на морском шельфе).Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562794/ Источник: "ТАСС" ← МВФ: пандемия коронавируса вызовет глобальную рецессию в 2020 году РСПП ожидает волны банкротств в России → Новости net.finam.ru