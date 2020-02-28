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МВФ: пандемия коронавируса вызовет глобальную рецессию в 2020 году
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«Нефть России», 24.03.20, Москва, 09:15 Международный валютный фонд предупредил, что пандемия коронавируса в 2020 году вызовет глобальную рецессию, которая может быть хуже, чем та, которая была вызвана мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов, пишет Reuters.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева приветствовала чрезвычайные фискальные меры, уже принятые многими странами для укрепления систем здравоохранения и защиты пострадавших компаний и работников, а также шаги, предпринятые центральными банками для смягчения денежно-кредитной политики. "Еще больше [усилий] потребуется, особенно на фискальном фронте", — отметила она.
"Человеческие издержки пандемии коронавируса уже неизмеримы, и все страны должны работать вместе, чтобы защитить людей и ограничить экономический ущерб", — подчеркнула Георгиева.
МВФ ожидает в 2020 году "рецессии, по крайней мере, такой же плохой, как во время глобального финансового кризиса, или хуже".
Фонд ожидает восстановления мировой экономики в 2021 году, но для этого потребуется сдержать пандемию.
"Экономические последствия есть и будут серьезными, но чем быстрее вирус остановится, тем быстрее и мощнее будет восстановление", — отметила Георгиева.
По ее словам, МВФ будет активно наращивать чрезвычайное финансирование. 80 стран уже обратились к фонду за помощью, и МВФ готов использовать все свои кредитные ресурсы в размере 1 триллиона долларов, заявила Георгиева.
По данным университета Джона Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 по всему в миру превысило 350 тысяч. Скончались более 15 тысяч инфицированных. При этом более 100 тысяч человек выздоровели.