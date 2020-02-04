«Нефть России», 23.03.20, Москва, 14:59 Цена Brent усилила падение в ходе торгов в понедельник.



Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:26 по Москве составила $25,37 за баррель, что на $1,61 (5,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.



Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,45 (1,99%) - до $22,18 за баррель. Ранее его цена достигала $23 за баррель в ходе торгов.



Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон (Ryan Sitton) на прошлой неделе обсудили спрос и предложение на мировом рынке нефти. Ситтон сообщил, что Баркиндо пригласил его принять участие в следующем заседании ОПЕК.



Если ОПЕК и власти Техаса не договорятся о снижении добычи, цена не нефть может упасть до $10-15 за баррель, считает аналитик AxiCor. Стивен Иннес, которого цитирует Bloomberg.



Как отмечает агентство, даже если спрос на нефть восстановится к середине 2020 года, снижение потребления в этом году может стать рекордным за все время сбора данных с середины 1960-х годов. В настоящий момент максимальное падение показателя было зафиксировано в 1980 году, когда потребление снизилось на 2,6 млн б/с.



Тем временем заместитель председателя Народного банка КНР Чэнь Юйлу заявил, что китайские экономические индикаторы, вероятно, продемонстрируют "очевидное" улучшение во втором квартале 2020 года, поскольку экономика страны сможет быстро восстановить потенциал роста после спада активности в связи с пандемией коронавируса.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562788/ Источник: Interfax ← Турция сократила закупки газа у "Газпрома" Сечин допустил возврат нефти к $60/баррель в случае ухода с рынка сланца → Новости net.finam.ru