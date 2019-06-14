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Газ

Турция сократила закупки газа у "Газпрома"

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«Нефть России», 23.03.20, Москва, 14:53    Поставки российского газа в Турцию сократились в феврале, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в журнале "Газпром".
 
Спрос на газ в Турции вырос в январе из-за холодной зимы, однако в феврале поставки российского газа в страну начали снижаться.
 
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт газа "Газпрома" в Турцию вырос в январе на 12% до 2,09 миллиарда куб. м (в январе 2019 г. — 1,87 миллиарда куб. м). В феврале 2019 г. в Турцию поставлено 1,239 миллиарда куб. м российского газа (по данным Турции — 1,215 миллиарда куб. м). Сведения за февраль пока не вышли.
 
По данным Минэнерго Турции, потребление газа в стране выросло в январе до рекордных 6,7 миллиарда куб. м (более 200 миллионов куб. м в сутки).
 
Между тем поставки газа из Азербайджана в Турцию растут.
 
В 2017 году Турция получила из России 29 миллиардов куб. м газа, в 2018 году — 24 миллиарда куб. м, в 2019 г. — 15,5 миллиарда куб. м (самый низкий показатель с 2004 года). Турция занимает третье место в списке крупнейших импортеров российского газа, уступая Германии и Италии.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562787/

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Турция сократила закупки газа у "Газпрома"

«Нефть России», 23.03.20, Москва, 14:53   Поставки российского газа в Турцию сократились в феврале, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в журнале "Газпром".
 
Спрос на газ в Турции вырос в январе из-за холодной зимы, однако в феврале поставки российского газа в страну начали снижаться.
 
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт газа "Газпрома" в Турцию вырос в январе на 12% до 2,09 миллиарда куб. м (в январе 2019 г. — 1,87 миллиарда куб. м). В феврале 2019 г. в Турцию поставлено 1,239 миллиарда куб. м российского газа (по данным Турции — 1,215 миллиарда куб. м). Сведения за февраль пока не вышли.
 
По данным Минэнерго Турции, потребление газа в стране выросло в январе до рекордных 6,7 миллиарда куб. м (более 200 миллионов куб. м в сутки).
 
Между тем поставки газа из Азербайджана в Турцию растут.
 
В 2017 году Турция получила из России 29 миллиардов куб. м газа, в 2018 году — 24 миллиарда куб. м, в 2019 г. — 15,5 миллиарда куб. м (самый низкий показатель с 2004 года). Турция занимает третье место в списке крупнейших импортеров российского газа, уступая Германии и Италии.

 


© 1998 — 2020, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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