«Нефть России», 23.03.20, Москва, 14:53 Поставки российского газа в Турцию сократились в феврале, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в журнале "Газпром".



Спрос на газ в Турции вырос в январе из-за холодной зимы, однако в феврале поставки российского газа в страну начали снижаться.



По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт газа "Газпрома" в Турцию вырос в январе на 12% до 2,09 миллиарда куб. м (в январе 2019 г. — 1,87 миллиарда куб. м). В феврале 2019 г. в Турцию поставлено 1,239 миллиарда куб. м российского газа (по данным Турции — 1,215 миллиарда куб. м). Сведения за февраль пока не вышли.



По данным Минэнерго Турции, потребление газа в стране выросло в январе до рекордных 6,7 миллиарда куб. м (более 200 миллионов куб. м в сутки).



Между тем поставки газа из Азербайджана в Турцию растут.



В 2017 году Турция получила из России 29 миллиардов куб. м газа, в 2018 году — 24 миллиарда куб. м, в 2019 г. — 15,5 миллиарда куб. м (самый низкий показатель с 2004 года). Турция занимает третье место в списке крупнейших импортеров российского газа, уступая Германии и Италии.

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